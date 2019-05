Il Principe Carlo ha conosciuto finalmente il piccolo Archie

Apre il B&B del Principe Carlo : The Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeMentre stava per nascere il piccolo Archie, il Principe Carlo d’Inghiterra era in Scozia per gli ultimi preparativi del suo nuovo bed and breakfast extralusso. È il Granary Lodge, che Apre ufficialmente il 15 maggio nella tenuta del Castello di Mey nella contea di Caithness, che la Regina Madre comprò nel ...

Perché Archie potrebbe diventare Principe grazie a nonno Carlo : Archie Harrison Mountbatten-Windsor è il primogenito dei Duchi di Sussex Harry e Meghan e per ora è soltanto settimo in ordine di successione al trono, ma potrebbe diventare principe grazie a nonno Carlo. Lo riporta, tra le varie testate, il Daily Mail.Il royal baby è per ora semplicemente “Master Archie” ma, stando a quanto afferma l’esperta della famiglia reale Patricia Treble, il piccolo Archie potrebbe ...

Scozia - il Principe Carlo apre un b&b : Per molti è la soluzione più facile per arrotondare le spese. Stiamo parlando del bed and breakfast , in acronimo b&b, che negli ultimi anni è diventato anche il modo più facile ed economico per ...

Fu l’inizio della crisi! Lady Diana e il segreto nascosto al Principe Carlo : C’è un segreto che Lady Diana ha tenuto nascosto per diverso tempo al marito, il principe Carlo. Oggi, a quasi 22 anni dalla morte della principessa del Galles, il biografo Andrew Morton lo ha rivelato, spiegando anche come quell’episodio fu, di fatto, l’inizio della crisi di un matrimonio solo all’apparenza da favola. Il giornalista e scrittore inglese, esperto di biografie di personaggi reali e vip, ha rivelato infatti che tutto iniziò nel ...

Tennis : l'impresa di Fabio Fognini a Montecarlo - dai complimenti del Principe e di Pietrangeli alle sue dichiarazioni "Grazie a tutti" : Alla fine del match sono prontamente arrivati i complimenti, anche dalla politica. Il primo è stato ovviamente il Sindaco di Taggia, Mario Conio : "Quello che speravamo si è compiuto, complimenti a #...

ATP Montecarlo – Fognini vince il suo primo Masters 1000 - ma è la cravatta del Principe Alberto ad attirare l’attenzione [GALLERY] : cravatta speciale per un’occasione altrettanto speciale: ecco cosa c’è scritto sull’accessorio indossato dal Principe Alberto per la finale del torneo ATP di Montecarlo Una domenica di Pasqua storica: Fabio Fognini ha vinto oggi il suo primo Masters 1000, battendo nella finalissima del torneo ATP di Montecarlo il serbo Lajovic. L’azzurro è il primo italiano a trionfare in un torneo Masters 1000, regalando a tutti i ...

Fabio Fognini Principe di Montecarlo! Il tennista azzurro piega Lajovic in finale : è il primo italiano a vincere un Masters 1000 : Fabio Fognini trionfa nella finale dell’ATP di Montecarlo: il tennista italiano batte Lajovic in due set e vince il primo Masters 1000 in carriera Dopo il trionfo strepitoso su Rafael Nadal, Fabio Fognini completa l’opera. Il tennista azzurro batte Dusan Lajovic nella finale del torneo monegasco e vince il primo Masters 1000 della sua carriera. Fognini sfata il tabu ‘post vittoria contro Nadal’, che lo aveva sempre visto perdente dopo aver ...

Regno Unito : Principe Carlo visita stabilimento Pirelli a Carlisle : Carlo d'Inghilterra ha visitato oggi lo stabilimento di Carlisle - uno dei due impianti Pirelli nel Regno Unito - in occasione dei 50 anni di attività

Lady Diana - ecco come raccontò a William ancora bambino i tradimenti del Principe Carlo : La principessa Diana si accorse presto che il cuore di suo marito, il principe Carlo, non batteva per lei bensì per un’altra donna, quella Camilla Parker Bowls con cui fu costretto a troncare la relazione ma che riuscì poi a sposare nel 2005. Ma nonostante questo, per lei fu un vero colpo sentire Carlo dichiarare in diretta tv di aver sempre amato solo Camilla. Così nel 1996 arrivò il divorzio. Un dolore che la principessa del Popolo ha ...

William e Harry d'Inghilterra - serata di gala - per soli uomini - con il Principe Carlo. Ma tra i due fratelli è gelo... : ... naturalmente - GUARDA ELEGANTISSIMI IN TUXEDO - Carlo, William e Harry non si vedevano insieme - senza Camilla, Kate e Meghan - dal 2017, per la cronaca, l'occasione era l'anniversario della ...

Carlo Ginzburg : "Il Principe di Machiavelli ci insegna come battere il fondamentalismo" : nato a Torino ottant'anni fa, lo storico Carlo Ginzburg, tuttavia scoprendosi nelle stagioni cittadino del mondo. Da bambino abitò in via Pallamaglio, ora via Morgari, dove andarono a vivere, una volta sposati, Leone, il padre, l'architrave di casa Einaudi, l'eco del gobettiano editore ideale, morto a ...

Principe Carlo e Camilla in costume alle Barbados : era dal 1983 che il figlio della regina Elisabetta non veniva immortalato a petto nudo : Il Principe Carlo e Camilla stanno facendo un viaggio reale ai Caraibi e si sono concessi anche una tappa a Bridgetown, nelle Barbados, dove sono stati paparazzati in spiaggia in costume da bagno. Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente ritraggono l’erede al trono che, nonostante i suoi 70 anni, sfoggia un fisico invidiabile. Era dal lontano 1983 che Carlo non veniva immortalato a petto nudo: all’epoca aveva 36 ...

Presidente di Cuba riceve Principe Carlo : ANSA, - L'AVANA, 26 MAR - Il Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel ha ricevuto lunedì sera il principe erede al trono del Regno Unito Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, impegnati in ...