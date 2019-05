Il piano di Trump per i migranti | “Entra chi lo merita” 

Iran - Trump : piano 120mila soldati? Falso : 19.34 Il presidente americano, Donald Trump, ha smentito la notizia del New York Times secondo cui ci sarebbero piani per inviare 120 mila soldati in Medio Oriente per contrastare l'Iran. E' una "fake news", ha affermato, precisando che se volesse schierarne, manderebbe "molte più truppe".