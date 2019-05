Il matrimonio di Sarah Jessica Parker è in crisi? L’attrice risponde a tono su i social

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Carlo Lanna Pungente critica da parte diche non accetta chi scrive insinuazioni infondate sul suoNon è riuscita a tenere a freno la lingua l’iconica attrice di Sex & The City.ultimamente è stata travolta da gossip piuttosto taglienti dato che, alcuni settimanali scandalistici, avrebbero affermato che il suocon l’attore Matthew Broderick sarebbe in. I due si conosco da quasi 30 anni e, proprio il prossimo 19 maggio, festeggeranno ben 22 di. Hanno tre figli e una vita tranquilla. Laattraverso i suoi profili ha volutore a chi ha screditato il suo. In particolare, come ha riportato Foxlife,ha risposto aal National Enquirer. Il magazine ha chiesto dei dettagli su una presenta litigata con il marito avvenuta tra le strade di Londra. I due vivono lì ...

_Sarah__2002_ : @vocedelverbo_ Vabè si sposta il matrimonio. Al massimo la porti con te, la fai innamorare di Fabrizio e il suo uni… - egitto86 : RT @Corriere: Sarah Jessica Parker: «Basta bugie sul mio matrimonio» - zazoomblog : Il mio matrimonio non è in crisi! Basta scoop falsi e vergognosi su Sarah Jessica Parker -