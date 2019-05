huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) A sessant’anni passa il testimone ai. Ha sentito che era il momento di cambiare, di pensare alle nuove generazioni, di ringraziare chi per lui ha lavorato sodo.È così che Julian Richer,e proprietario di una catena di negozi di prodotti elettronici, ha deciso dire la sua azienda a chi lavorava per lui. L’imprenditore ha trasferito il 60 per cento delle quote in un fondo fiduciario per i 531: ognuno di loro adesso è azionista - quindi proprietario - e dipendente.“Mio padre è morto all’improvviso a 60 anni. Ho sempre voluto cambiare l’assetto del gruppo e vorrei riuscire a vedere la nuova era”, ha spiegato al Guardian Richer, la cui azienda ha un fatturato annuale di 200 milioni di sterline e 53 punti vendita in Gran Bretagna.Il sessantenne aveva fondato la società quando di ...

HuffPostItalia : Il fondatore di Richard Sound regala l’azienda ai suoi dipendenti - sonoclaudio : I @pinkfloyd?', hanno chiesto al fondatore di 'Siamo Europei' a proposito di 'reunion'(con @matteorenzi) ..... 'Par… -