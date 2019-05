Il film tv anti ' ndrangheta? Girato in Puglia per le minacce della ' ndrangheta

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Paolo Scotti La produttrice svela a sorpresa lericevute. La Rai si dice all'oscuro UnRai che racconta una sconfittacalabrese. E lache impedisce alla Rai di girarlo in Calabria. È questo il paradosso involontario quanto indicativo - di Duisburg: il tv movie targato Rai Fiction-Iterche, raccontando la strage ndranghetista che il 15 agosto 2007 insanguinò la città tedesca, è stato clamorosamente sloggiato proprio dalla Calabria in cui avrebbe dovuto essere, a causa delle «lettere minatorie ricevute dalla produzione». Notizia che da sola basta a contraddire il motivo per cui ilè stato prodotto (celebrare la Settimanalegalità) e a prendere in contropiede per primi proprio i suoi realizzatori: la Rai, che nella personadirettrice di Rai Fiction Andreatta si dice totalmente all'oscuro, come gli interpreti, ...

