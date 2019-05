Il City punta l’India | partnership tra il CFG e Kwanabler

Innovazione : Livorno punta sul modello smart City ENEA per risparmio energetico e taglio di emissioni : Lampioni a led intelligenti, semafori telecontrollati, sensori e telecamere per la gestione del traffico e della sosta dei veicoli, ma anche per il monitoraggio ambientale. Sono alcune delle tecnologie messe in campo da ENEA nel programma di riqualificazione in chiave smart della città di Livorno che consentirà risparmi energetici totali fino al 70%, oltre a un taglio della CO2 di oltre 1.400 tonnellate annue. Queste attività rientrano ...