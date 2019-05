Il ' caso Italia' che preoccupa l' Europa

Italiano morto a Londra - Scotland Yard indaga sul caso Erik Sanfilippo : La polizia britannica considera al momento “aperto” il caso di un giovane toscano trovato senza vita a Londra, nel quartiere di Islington, la sera dell’11 maggio scorso. Lo riporta una nota ufficiale di Scotland Yard diffusa ieri via Twitter, che conferma l’identificazione della vittima come Erik Sanfilippo, “un cittadino Italiano di 23 anni”, precisando che gli accertamenti condotti finora non hanno dato “risultati ...

Lo spread ha trasformato l'Italia in un caso di studio mondiale : Roma. Le preoccupazioni per la sostenibilità del debito dell’Italia sono molto più alte di un anno fa, come evidenziato dall’aumento dei rendimenti dei titoli di stato in particolare quelli a breve scadenza. Matteo Salvini ha aumentato queste preoccupazioni giovedì quando ha detto che non avrebbe av

Internazionali d’Italia – Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti in caso di pioggia : Continua a piovere su Roma e i tifosi iniziano a perdere la pazienza: Ecco come funziona il procedimento per il rimborso dei biglietti degli Internazionali d’Italia A Roma la pioggia non dà tregua e sembra che il tempo non voglia migliorare per tutto il resto della giornata. Una brutta notizia per tutti i fan del tennis che si erano presentati agli Internazionali d’Italia speranzosi di assistere al ritorno di Roger Federer ...

Giorgetti a 360° su caso Palermo - stadi e finale di Coppa Italia : Normalmente “vincono gli sfavoriti”, quindi la Lazio. Sono le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, in merito alla finale di Coppa Italia di stasera che metterà di fronte Atalanta e Lazio, due vere sorprese della competizione. In vista degli Europei di Calcio a Roma “abbiamo riallacciato l’organizzazione e recuperato risorse. Ci saranno ...

Rider assunti a tempo indeterminato : il primo caso in Italia : L'accordo è stato firmato da un'azienda della provincia di Firenze. I sindacati: "Con questo primo accordo in tutto il...

Sanzioni Usa a quota 8mila unità – Nel caso dell’Italia ci sono la ‘Ndrangheta e la Camorra ma non la Mafia né Cosa Nostra : Nel lungo e dettagliato elenco redatto ed aggiornato dal Tesoro americano https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt composto da circa 8mila soggetti suddivisi burocraticamente tra persone fisiche, società e Stati nazionali sotto Sanzioni economiche da parte della Casa Bianca di Donald Trump, nello sterminata lista suddivisa per nazioni e sotto l’intestazione “Italia” compaiono anche i nomi delle associazioni criminali come la ...

Migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Io non do porti'. Conte 'Risolveremo anche questo caso' : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...

caso Siri - la soluzione di Conte è un segnale positivo nell’Italia delle tangenti : In questi 20 giorni che hanno separato la notizia dell’indagine per corruzione di un sottosegretario di governo nell’ambito di un’inchiesta su cui si allunga pesantemente l’ombra della mafia fino all’ epilogo politico del Caso Siri la politica e l’informazione si sono baloccate esclusivamente sulle tensioni, “le schermaglie”, il presunto “gioco delle parti”, gli insulti reciproci in ...

caso Siri - Di Maio : "Oggi non è una vittoria del M5S - ma degli italiani onesti" : ... la politica deve agire prima dei giudici e dei magistrati", ha detto il vicepremier. "È un grande orgoglio far parte di questo governo. Ci siamo detti che andiamo avanti e che ci sono tante cose da ...

Eolico italiano sul piede di guerra su ritardi e caso Siri : Faccio riferimento ai fatti di cronaca degli ultimi tempi che vedrebbero un tentativo di avere un beneficio per un imprenditore a scapito del settore intero. L'ANEV da sempre condanna qualsiasi ...

caso Siri - Salvini 'Gli contestano il mutuo E il reato di tutti gli italiani.. Di Maio insiste 'Va rimosso'. : 'Possono aprire tutte le inchieste che vogliono, io sono assolutamente tranquillo. Se a Siri viene contestato di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo alcuni milioni di italiani che pagano ...

Morta di tumore per protesi al seno/ Video Report : a Roma il primo caso in Italia : Roma, donna Morta di tumore per protesi al seno: è questo il primo caso in Italia. Video, Report approfondisce e interpella il ministero della Salute.

In Italia primo caso di donna morta di tumore per le protesi al seno : Nel mondo, dal 2009 ad oggi, sono state circa 410 mila le donne operate al seno. Tra le quali, giustamente, serpeggia una certa preoccupazione. Gli esperti consigliano loro di farsi controllare ...

Viaggi & Turismo - italiani meteo dipendenti : uno su 3 cambierebbe destinazione in caso di pioggia : Oltre il 62% degli italiani guarda le previsioni almeno una volta giorno e nell’88% dei casi lo fa su internet o tramite app: è quanto emerge da un sondaggio realizzato a livello nazionale da Visit Elba e presentato durante il convegno dal titolo “Vacanze sicure tra previsioni meteo e cambiamenti climatici”. Se sul lungo periodo è ancora molto complesso per i meteorologi fare previsioni affidabili, è pur vero che nel breve periodo i progressi ...