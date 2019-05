Il caso dell' insegnante di Palermo sospesa per un video su Salvini

Lo strano caso della cittadina abruzzese in cui sono diventati tutti leghisti : A Montesilvano, 53mila abitanti, si vota per le amministrative. E la classe politica locale è saltata in blocco sul carro di Matteo Salvini. Centristi, piddini e persino comunisti ora sgomitano per un posto nel Carroccio

Scuola - scoppia il caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

Il caso del gommista di Arezzo dimostra i difetti della nuova legittima difesa : L’officina di Fredy Pacini la mattina del 29 novembre (foto: Giulio Cirinei/Fotogramma/Ipa) Si tratta della richiesta del pubblico ministero, ma ha un suo significato preciso. Archiviazione per il gommista di Monte San Savino (vicino Arezzo) Fredy Pacini, che nella notte dello scorso 28 novembre uccise un ladro che stava tentando di penetrare nella sua officina. A terra, senza vita, rimase il 29enne moldavo Mircea Vitalie. In base alle ...

Ranieri boom contro la proprietà della Roma : parole al vetriolo sul caso De Rossi : Roma, Claudio Ranieri si è schierato al fianco di De Rossi e dei tifosi Romanisti che stanno criticando i vertici societari Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore giallorosso, interpellato in conferenza stampa sul caso De Rossi, ha parlato della questione in modo molto duro nei confronti di chi ha deciso per l’allontanamento del capitano. “De Rossi meritava una ...

caso Palermo - Legacoop Sicilia : “al fianco della squadra e del Comune” : “Trent’anni fa quando il Palermo rischiava il fallimento, anche il movimento cooperativo contribuì entrando a far parte della compagine azionaria della squadra. Ciò che è accaduto in queste settimane non può che lasciare l’amaro in bocca e vederci nuovamente al fianco della squadra e del Comune, che sta verificando l’ipotesi di azioni legali per danno all’immagine della città”. Sono le dichiarazioni del ...

Reddito di cittadinanza - il presidente dell'Inps : il caso "rinunce" è infondato : "Su un milione e 125mila domande, abbiamo avuto una decina di persone che si è limitata a chiedere informazioni se fosse possibile rinunciare, ma nessuna richiesta reale", spiega Tridico

Strage delle studentesse Erasmus in Spagna : "caso archiviato" : Francesca Bernasconi È la terza volta che la vicenda viene archiviata. I legali delle famiglie delle vittime: "Scandaloso" Il giudice ha deciso l'archiviazione del procedimento per la morte di 13 studentesse universitarie, in Spagna con il programma Erasmus, che il 20 marzo 2016 persero la vita in un incidente, mentre tornavano da una gita. È la terza volta che la magistratura spagnola archivia la vicenda. Secondo il giudice, "non ci ...

caso Pamela Prati - l'avvocato della showgirl fa un esposto contro le agenti : Novità sul Caso Pamela Prati - Mark Caltagirone. La vicenda nella quale sono coinvolte anche le due agenti della showgirl Eliana Michelazzo e Pamela Perriciolo ormai ha preso dimensioni importanti, trascinandosi anche per vie legali. La conferma giunge dall'ultimo colpo di scena, stavolta messo a segno dall'avvocato della showgirl in mezzo alla bufera.Stando alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo l'avvocato Irene della Rocca, ...

Doping – caso Magnini : respinto il ricorso dell’ex capitano azzurro - confermati 4 anni di squalifica : confermati 4 anni di squalifica a Filippo Magnini per tentato uso di sostanze dopanti, respinto il ricorso dell’ex capitano azzurro La Seconda Sezione del Tribunale Nazionale AntiDoping ha confermato la squalifica di 4 anni comminata in primo grado all’ex campione del mondo di nuoto, Filippo Magnini, per tentato uso di sostanze dopanti. Il Tna ha respinto sia il ricorso proposto dalla Procura Nazionale AntiDoping che il ricorso ...

Il caso dello striscione contro Salvini rimosso dai vigili del fuoco a Brembate : “Non sei il benvenuto”. A Brembate, in provincia di Bergamo, i vigili del fuoco hanno rimosso uno striscione, esposto in un'abitazione privata, contro il vicepremier Matteo Salvini impegnato, questa mattina, in un mini tour elettorale nel territorio lombardo. Calogero Turturici, da pochi giorni nuovo comandante dei pompieri di Bergamo, ha raccontato all'Agi come la richiesta “fosse arrivata da un funzionario della Questura, responsabile del ...

Avaaz e il caso delle 23 pagine segnalate e cancellate da Facebook. “I motivi? Loro non li dicono. Serve più trasparenza” : “Perché quelle pagine sono state cancellate? Dovreste chiederlo a Facebook. Noi abbiamo fornito il materiale, a cui è seguita una Loro istruttoria interna. Non rendono mai pubblico il motivo di una rimozione, a meno che non venga rilevata un’interferenza dall’estero (Coordinated Inauthentic Behavior). Quindi soltanto Loro sanno perché hanno agito in questo modo, anche se lo fanno in base alle Loro regole, che devono essere ...

Ciclismo - il Ct della Svizzera svela un caso di doping in diretta tv : licenziato in tronco : Danilo Hondo ha confessato alcuni retroscena legati a casi di doping in diretta tv, immediato il licenziamento dal ruolo di Ct della nazionale Svizzera di Ciclismo Danilo Hondo non è più il Ct della nazionale Svizzera di Ciclismo. La decisione è stata presa dalla Federazione elvetica dopo la confessione shock dell’ex corridore tedesco, che in un’intervista all’emittente televisiva Ard ha ammesso il suo coinvolgimento ...

Lega - Travaglio : “Il caso Siri è la prova della sua permeabilità. Come nel ’92 è oggetto del desiderio di chi cerca referenti politici” : “Il caso Siri è la prova non della mafiosità di Salvini, ma della permeabilità della Lega”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha presentato il libro Padrini Fondatori (Paper First) scritto insieme al giornalista Marco Lillo. “Non c’è mai stato un periodo così simile a quello del 1992 Come quello che stiamo vivendo da nove mesi a questa parte. I mafiosi senza referenti politici non ci possono ...