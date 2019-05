Ida e Riccardo | la Platano si confessa | dubbi e retroscena sul ritorno

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : "Ida? Non paragonabile a nessun'altra donna" : Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha raccolto le riflessioni di Riccardo Guarnieri, protagonista del trono over che, nel corso dell'ultima puntata, ha richiamato l'ex fidanzata Ida Platano per provare a ricucire lo strappo che li ha divisi come coppia: Non c’è un ricordo specifico la verità è che io con e per Ida ho provato tutto per la prima volta. Non mi sono mai innamorato prima di incontrarla, non in questo modo. ...

