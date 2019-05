Icardi | inter è la mia famiglia | club sa che voglio restare

Juventus - Mauro Icardi dice no. Vaffa alla Gazzetta dello sport : "Resto all'Inter - dite falsità" : alla Juventus? No, grazie. Mauro Icardi risponde così, via Instagram, alla prima pagina della Gazzetta dello sport che ipotizzava un suo passaggio ai bianconeri. Non sarà più capitano dell'Inter, dopo mesi di polemiche incrociate, ma l'attaccante argentino dimostra attaccamento ai nerazzurri informa

Ronaldo - Icardi e lo scambio con l'Inter : caldo l'asse con la Juve : La Juventus continua la sua ricerca sul mercato per prendere uno oppure anche due attaccanti che possano dare sicurezza a Massimiliano Allegri in virtù della prossima stagione. Obiettivo acclarato, ormai, la tanto agognata Champions League. La priorità numero uno per la dirigenza di via Galileo Ferraris rimane sempre quella di Federico Chiesa. Ma ormai da tempo si rincorrono voci sul fuoriclasse attaccante dell'Inter Mauro Icardi sempre più in ...

Inter : su Icardi ci sarebbe l'Atletico Madrid - il Milan 'frena' su Everton : Milan ed Inter sono in lotta per terminare la stagione nel migliore dei modi. Entrambe le Milanesi si giocano la qualificazione in Champions con l'Inter in posizione di indubbio vantaggio ed il Milan che, invece, non ha il destino nelle proprie mani e deve sperare in un passo falso delle squadre che lo sopravanzano in classifica. Per quanto riguarda la corsa verso l'Europa che conta, l'Atalanta precede i rossoneri, ma dovrà rendere visita alla ...

Calciomercato Inter – Icardi out - Thomas in : doppio intreccio con l’Atletico Madrid : l’Atletico Madrid rinnova il suo Interesse per Mauro Icardi, l’Inter monitora la situazione del centrocampista Thomas: possibili intrecci di mercato fra i due club Nel calcio, il ruolo dell’attaccante è non solo quello più ‘affascinante’, ma spesso e volentieri anche quello più importanti. Del resto, senza gol non si vince. l’Atletico Madrid lo sa bene e, vista la partenza di Antoine Griezmann con destinazione Barcellona, i Colchoneros ...

Addio all’Inter - Icardi ha deciso : resterà in Italia - i dettagli : Mauro Icardi a fine stagione potrebbe lasciare l’Inter, il calciatore si starebbe guardando intorno e non intenderebbe in nessun modo di fare una nuova esperienza all’estero. Insieme a Wanda infatti, pare abbia dato priorità assoluta ad un trasferimento in maglia bianconera, con la Juventus fortemente interessata a chiudere l’operazione per la prossima stagione. Leggi anche : Radio Marte – L’agente di Theo Hernàndez svela ...

Valzer attaccanti - bombe clamorose : Icardi all’Atletico - il sostituto all’Inter e Bale al Tottenham : Sta per prendere il via un clamoroso Valzer di attaccanti che riguarda anche l’Inter, i nerazzurri sono ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League e stanno programmando il futuro. Ecco l’analisi del ‘Corriere della Sera’ sul giro di punte anche all’estero. Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità del divorzio tra Griezmann e l’Atletico Madrid, la prossima destinazione sarà ...

Icardi avrebbe già un accordo con la Juventus - ma l'affare con l'Inter non decollerebbe : In queste ore i tifosi della Juventus sono in attesa dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. La dirigenza juventina si confronterà con il tecnico livornese per delineare il futuro. Dal summit in programma mercoledì si capirà se la Juve confermerà oppure no Allegri. L'allenatore dal canto suo ha già espresso la sua volontà di restare a Torino, tanto che addirittura avrebbe intenzione di acquistare una casa vicino alla Mole. Se i ...

Inter-Chievo - le formazioni ufficiali : gioca Icardi : Inter-Chievo, le formazioni ufficiali – Si conclude la 36^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale di lunedì in campo Inter e Chievo, gli uomini di Di Carlo sono già retrocessi nel campionato di Serie B mentre la squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca dei punti per la qualificazione in Champions League. L’Inter si affida ad Icardi dal primo minuto. Inter-Chievo, le formazioni ufficiali Inter (4-2-3-1): ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi con l'Inter : Clima molto caldo in casa Juventus, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. ...

Icardi-Inter - Wanda Nara conferma : “Rimane in nerazzurro” : Semplice conferma. Ma di questi tempi, si fa sempre bene a ribadirlo. Wanda Nara resta ferma sui suoi passi in merito alla posizione in nerazzurro del marito e suo assistito Mauro Icardi. A Tiki Taka ha affermato che il calciatore rimarrà all’Inter, confermando difatti quanto già dice da settimane, nonostante non ve ne sia ad oggi la certezza. Una situazione ambientale che non lo aiuta (la Curva Nord contro), l’incognita ...

Inter-Chievo probabili formazioni : c’è Icardi - panchina per Pellissier : INTER CHIEVO probabili formazioni- L’Inter si prepara ad ospitare il Chievo in quella che si annuncia una sfida fondamentale in chiave Champions League. I nerazzurri dovranno cercare di battere il Chievo per tenere lontani gli assalti di Atalanta, Roma, Milan e Torino. Successo obbligatorio per gli uomini di Spalletti, quest’ultimo al centro di diverse news […] L'articolo Inter-Chievo probabili formazioni: c’è Icardi, ...