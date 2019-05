Icardi alla Juventus | l’argentino strizza l’occhio ai bianconeri | i nuovi dettagli

Marchisio - quanti retroscena di mercato : “De Rossi alla Juve? Ci abbiamo provato. Rifiutai Real e United - adesso sogno Icardi in bianconero” : L’ex centrocampista della Juventus ha parlato dell’addio di De Rossi alla Roma e del suo passato in bianconero, svelando anche qualche retroscena di mercato Claudio Marchisio ha vissuto le stesse sensazioni di Daniele De Rossi con qualche mese di anticipo, lasciando la Juventus per una decisione del club piuttosto che per una scelta personale. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Un capitolo che si chiude per iniziarne uno nuovo ...

Gf - Ivana Icardi assente alla diretta : "Mi sono presa una pausa" - : Luana Rosato Ivana Icardi sceglie di non partecipare alla diretta del 13 maggio del Grande Fratello e comunica ai suoi follower di aver preferito un momento di pausa Sembra stia passando un momento particolarmente difficile dopo l’uscita dal Grande Fratello 16 e, per questo motivo, Ivana Icardi ha scelto di non partecipare all’appuntamento in diretta del 13 maggio scorso. I telespettatori, infatti, hanno notato che l’argentina non ...

Calciomercato Juventus : Icardi - Chiesa e Rabiot in cima alla lista degli acquisti (RUMORS) : Icardi e Chiesa per l’attacco, Rabiot per il centrocampo. Il Calciomercato della Juventus ha tre obiettivi sensibili per rendere più forte la rosa del prossimo anno. A prescindere da chi sarà l’allenatore, al momento sembrano in forte risalita le azioni di Allegri ma fino a quando non ci sarà l’incontro con Agnelli il futuro della panchina è un rebus, sono queste tre le trattative da tenere maggiormente in considerazione. Calciomercato Juventus: ...

Icardi alla Juve con il sacrificio di Mandzukic : tutti i dettagli : Icardi Juve- La Juve cambia strategia e pensa in maniera concreta a Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, i bianconeri starebbero ragionando sul potenziale sacrificio di Mandzukic per arrivare all’attaccante argentino. Icardi non ha di certo bisogno di presentazioni, ma è chiaro che bisognerà valutare tutto attentamente in […] More

Claudio Pasqualin : “Conte al 50% va alla Roma - Icardi all’Atletico Madrid” : Il procuratore Claudio Pasqualin, ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento, ha parlato del futuro di Conte e non solo. Nel dettaglio, le sue parole sull’ex ct della nazionale: “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo ...

Inter - Spalletti pensa alla coppia Icardi-Lautaro : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , starebbe valutando di schierare in coppia dal 1' minuto, nella sfida di stasera contro l' Udinese , Icardi e Lautaro Martinez.

Diretta Serie A : Dalla Dacia Arena Udinese - Inter senza Icardi e Vecino - dentro Lautaro : Si ritorna live Dalla Dacia Arena a raccontare la sfida tra Udinese ed Inter. Partita di importanza vitale per blindare il terzo per gli uomini di Spalletti, mentre Tudor e la sua Udinese hanno bisogno di punti come l'aria che si respira per poter giocare in Serie A anche la prossima stagione. Con una vittoria l'Inter andrebbe a più 9 punti rispetto al Milan che è al momento l'ultimo a poter sperare nel terzo posto, mentre l'Udinese andrebbe a ...

Mauro Icardi alla Juventus? Occhio ai precedenti : mai affari con la Signora - ci guadagna sempre lei : Purtroppo esiste il calciomercato. Il calciomercato è quella cosa che interessa molto più delle partite. Anzi, per molti le partite sono una rottura di balle tra una sessione di mercato e l' altra. Pazienza se il 90% delle «esclusive» sono in realtà balle colossali buttate là per generare «traffico»

Palmeri : ‘La cessione di Icardi alla Juve rimarrebbe attaccata a Marotta come uno stigma’ : La scorsa estate la Juventus aveva sondato il terreno per acquistare Icardi, senza successo. Ora, a poco meno di un anno, la trattativa sembra in discesa. A parlare dei dettagli del probabile affare è Palmeri nell'editoriale per Tuttomercaweb.com. I termini del possibile affare Secondo quanto riportato dal giornalista, la Juve ha inoltrato un’offerta di 8,5 milioni di euro più 3 di bonus all'attaccante nerazzurro e un contratto quinquennale. ...

Lautaro : 'Segno alla Juve - sogno scudetto e Champions con l'Inter. Vorrei giocare con Dybala - Icardi...' : Lautaro Martinez si racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Arriviamo bene alla sfida con la Juve, dobbiamo giocare come nel derby. A Cristiano Ronaldo ruberei il colpo di testa. Guardando la classifica si direbbe che la differenza è grande e ne siamo ...

Icardi alla Juventus - Allegri apre le porte : ora i tifosi sognano! : Icardi Juventus- Mauro Icardi in maglia bianconera? Sì, no, forse, mai. Tanti dubbi, tante supposizioni, ma la Juventus resta vigile sull’attaccante nerazzurro. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, l’argentino sarebbe di certo il benvenuto in maglia bianconera. Grande attaccante, fiuto del gol, prestanza fisica e grande capacità di azzannare l’area di rigore. La Juventus […] More

Spalletti : 'Icardi alla Juve? Mi danno fastidio altre cose' : Io sono fiducioso perché, visto che impera il mondo dei social, i ragazzi hanno passato una settimana restando sempre 'connessi', perché la palla è sempre online' . Con la Juve, titolare sarà Lautaro ...

GDS – Tango triste - Icardi e Dybala non ballano più : Mauro Icardi e Paulo Dybala sono quanto di più lontano si possa immaginare dall’essere due giocatori centrali nel progetto tecnico, com’era invece lecito pensare 139 giorni fa.Storia di un grande amore, si potrebbe dire se non fosse parte dell’inno di uno dei due club. Di un grande amore che non c’è più, però, perché Mauro e Paulo in questo sono gemelli: percorsi diversi, con fasce e sostituzioni differenti, ma il punto di caduta ...

Inter - Lautaro guida contro la Juve. Icardi pronto alla staffetta : Lautaro Martinez, 21 anni, attaccante argentino: 9 gol e due assist in questa stagione. Getty Un gol ogni 173 minuti. Anche così Lautaro Martinez ha conquistato l'Inter, in linea con quelle che erano ...