I look più originali sul red carpet di Cannes

Eurovision Song Contest 2019 : i look più insoliti o sexy - foto - : Fonte foto: LaPresseEurovision Song Contest 2019: i look più insoliti o sexy, foto 1Sezione: Spettacoli Tag: Eurovision Song Contest Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini delle esibizioni all'Eurovision Song Contest 2019: ecco i look più bizzarri o arditi delle due semifinali che si sono svolte in questi giorni L'Eurovision Song ...

Festival di Cannes : i beauty look più iconici di sempre : Grace KellyBrigitte BardotElizabeth TaylorSophia LorenCatherine DeneuveJane Birkin (con Serge Gainsbourg)Lady DianaMadonnaSharon StoneKate MossPenelope CruzCameron DiazFestival di Cannes: i beauty look iconiciAudrey TatouFestival di Cannes: i beauty look iconiciCharlotte GainsbourgRobin WrightGwen StefaniCara DelevingneTilda SwintonNicole KidmanFreida PintoMarion CotillardFan BingbingLupita Nyong'oBlake LivelyFestival di Cannes: i beauty look ...

L’app lookout per la visione assistita di Google raggiunge più dispositivi : Google ha ora esteso la disponibilità della sua applicazione Vision-Assistive AI verso numerose altre ammiraglie, consentendo a un maggior numero di utenti di svolgere una gamma più ampia di compiti senza chiedere aiuto. Lookout utilizza in modo sommario la visione artificiale per consentire agli utenti ipovedenti o non vedenti di vedere più chiaramente e dopo l'ultimo aggiornamento dovrebbe funzionare come minimo anche sulle ultime ammiraglie ...

Met Gala 2019 - i beauty look maschili più «camp» : Stupore e meraviglia. Questo lo scopo annuale del Met Gala, ovvero di mettere in scena sulle scalinate che conducono al Metropolitan Museum of Art di New York uno show indimenticabile. E quest2019;anno, la mostra appunto inaugurata durante l2019;evento - Camp, Notes on Fashion - è riuscita letteralmente a farci sobbalzare dalla sedia, decisamente più rispetto alle stagioni passate. Ma la cosa che ha colpito è che a scegliere ...

MET Gala 2019 : i look più stravaganti ed eccentrici della serata : Resta sempre aggiornato sul mondo dello showbusiness Moschino, che dell'ironia ha fatto il suo marcho di fabbrica, oltre ad avere un posto d'onore all'interno della mostra, ha contribuito, nella ...

Met Gala - da Lady Gaga che fa lo strip-tease a Katy Perry in versione lampadario : i look più stravaganti sul red carpet – FOTO : Lady Gaga fa lo strip-tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di “A Star is Born” si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa – nero e rosa confetto il colore intonato al tema della serata – interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di “Camp: Notes ...

Met Gala 2019 - i look maschili più sorprendenti della serata : Ogni anno, il Met Gala ci reGala una notte di look da urlo, da quelli elegantissimi alle mise più esagerate e fuori dalle righe. Senza ombra di dubbio, sono stati i secondi a essere i protagonisti indiscussi in occasione dell'edizione di quest'anno, celebrata ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York. Il dress code, come sempre ispirato alla mostra inaugurata dal Costume Institute, prende ispirazione dal titolo ...

Met Gala : i beauty look più WOW di tutti i tempi : CherChristy TurlingtonLinda EvangelistaLiv TylerGwyneth PaltrowAshley OlsenJennifer LopezMadonnaEmma WatsonGisele BundchenGinnifer GoodwinCoco RochaJanuary JonesAnne HathawayReese WhiterspoonBeyoncéNicole RitchieJoan SmallsZoe Kravitz RihannaDakota JohnsonKaty PerryBella HadidLupyta Nyong'oWillow SmithKristen StewartCandice SwanepoelRita OraLily CollinsZendayaCara DelevingneSarah Jessica ParkerKim KardashianGigi HadidPryanka ChopraQuello del Met ...

Facebook cambia look (e non sarà più blu). Zuckerberg : «La privacy è il futuro» : Le novità del social network dalla conferenza degli sviluppatori di San Jose: più privacy e un nuovo design

Facebook non sarà più blu : Zuckerberg svela nuovo look e funzioni : Il nuovo design è immediatamente disponibile su dispositivi iOS e Android nel mondo. La nuova versione da desktop arriverà nei mesi a venire

Facebook non sarà più blu : Zuckerberg svela nuovo look e funzioni : Il nuovo design è immediatamente disponibile su dispositivi iOS e Android nel mondo. La nuova versione da desktop arriverà nei mesi a venire

Mark Zuckerberg : «Il futuro è privato». Facebook cambia look - e non è più blu - : Su tutte, la prima a balzare letteralmente all'occhio è il nuovo aspetto di Facebook , che perde l'iconica barra blu con cui si è presentato al mondo nel 2004. L'idea, con il nuovo design disponibile ...

Met Gala - i look più «camp» di sempre : Frances McDormand in Valentino Haute Couture, 2018Rihanna in Maison Margiela, 2018Katy Perry in Versace, 2018Lana del Rey e Jared Leto in Gucci, 2018Janelle Monae in Marc Jacobs, 2018Lena Dunham in Ronald van der Kemp, 2018Rihanna in Comme des Garçons, 2017Solange Knowles in Thom Browne, 2017Katy Perry in Maison Margiela, 2017Miranda Kerr in Louis Vuitton, 2016Lady Gaga in Versace, 2016Tabitha Simmons in Dolce & Gabbana, 2016Sarah Jessica ...

Scarlett Johansson in uno dei suoi look più sexy di sempre : Quando Scarlett Johansson è la Vedova Nera degli Avengers il total black è d'ordinanza sul set e non solo. Nel film si traduce in una tuta super attillata, sul tappeto rosso in un paio di look maschili nel dna, ma estremamente femminili nella loro declinazione. L'attrice, infatti, è tra le migliori interpreti dello smoking in chiave sexy. Nel suo caso ripensato a livello di quella che per l'uomo sarebbe la fusciacca e per lei diventa bustino o ...