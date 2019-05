“I dazi di Trump possono affondare un’Europa disunita” | ci dice De Castro

Trump : import da Turchia - dazi ridotti : 4.13 Il presidente Trump ha deciso di ridurre le tariffe sulle importazioni negli Usa di acciaio dalla Turchia dal 50 al 25%, riportandole sui livelli dell'agosto del 2018.Le importazioni di acciaio dalla Turchia sono crollate del 48% dopo che i dazi sono stati raddoppiati,si legge nella proclamazione presidenziale "Questo livello di target, se mantenuto per un periodo di tempo appropriato,migliorerà la sostenibilità finanziaria dell'industria ...

Ford manda Trump fuori strada Produce in Cina e aggira i dazi : La Ford Motor Company produrrà nuovi modelli Lincoln in Cina per godere di costi inferiori ed evitare i rischi tariffari dopo il nuovo innalzamento dei dazi annunciato da Trump e Pechino Segui su affaritaliani.it

Trump mette al bando Huawei e rinvia i dazi sulle auto europee : Milano. Il presidente americano, Donald Trump, con una mano firma il provvedimento con il quale vieta di fatto alle società statunitensi di utilizzare tecnologie e attrezzature Huawei e con l'altra decide di rinviare i rincari sulle tariffe delle auto provenienti da Giappone e Unione europea. Una fa

dazi auto - Trump rinvia a 6 mesi scelta : 19.32 Il presidente degli Stati Uniti,Trump, avrebbe deciso di far slittare la decisione sulle tariffe sulle auto di sei mesi. L'annuncio era deciso per sabato, 18 maggio ed è stato confermato da fonti dell'amministrazione ad alcune te- s state giornalistiche americane. General Motors Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp e altri hanno già allertato sugli impatti dannosi dall'imposizione di tariffe fino al 25% sulle auto.

dazi - Trump : no salvadanaio da razziare : 17.14 Gli Stati Uniti sono il "salvadanaio che tutti vogliono razziare e sfruttare. Ora basta". Così in un tweet il presidente Trump, sulla guerra commerciale in corso con la Cina. Pechino, afferma, "compra molto meno da noi di quanto noi compriamo da loro, per almeno 500mld di dollari, quindi siamo in una posizione fantastica". E in un altro tweet: "La Cina pomperà denaro nel suo sistema e probabilmente ridurrà i tassi di interesse per ...

L'Europa pronta a rispondere a Trump sui dazi : Milano. E' ancora la guerra commerciale il tema principale per i mercati: mentre vanno avanti i colloqui tra Stati Uniti e Cina per raggiungere un accordo, si è diffusa la notizia che la Commissione europea sta preparando un elenco di prodotti statunitensi da sottoporre a tariffe, qualora Donald Tru

dazi Usa - ora tocca all'automotive Trump colpisce l'Europa al cuore : La guerra dei Dazi tra Usa e Cina dura ormai da un anno e sta creando più danni agli esportatori americani di quanto non ne crei a quelli cinesi. Ma Trump non è tipo da rimangiarsi le promesse elettorali, specie a poco più di un anno dalle elezioni presidenziali del 2020, così a fine settimana potrebbe decidere di alzare dal 2,5% al 25% anche i Dazi sull'import di auto dall'Europa. I mercati hanno già ...

La Cina sfida i dazi di Trump - pronta lista di 60 miliardi Usd di prodotti. E Usa rilanciano di altri 300 : Siamo in piena guerra commerciale. Tra Usa e Cina è un continuo gioco al rialzo su dazi di miliardi di euro di prodotti. E così se da un lato la Cina sfida Donald Trump e annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di prodotti 'Made in Usa', dall'altro lato, la stessa amministrazione statunitense ha pronta una lista per dazi su altri 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Dunque, Pechino annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di ...

La Cina sfida i dazi di Trump - pronta lista di 60 miliardi Usd di prodotti. E gli Usa rilanciano di altri 300 : Siamo in piena guerra commerciale. Tra Usa e Cina è un continuo gioco al rialzo su dazi di miliardi di euro di prodotti. E così se da un lato la Cina sfida Donald Trump e annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di prodotti 'Made in Usa', dall'altro lato, la stessa amministrazione statunitense ha pronta una lista per dazi su altri 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Dunque, Pechino annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di ...

dazi - Trump a Cina : se ritorsioni - peggio : 19.02 Il presidente americano Trump avverte la Cina sui Dazi: in caso di ritorsioni "sarà ancora peggio". In un tweet, Trump si rivolge ai consumatori americani: "Non c'è alcun motivo per pagare i Dazi. Possono essere completamente evitati se si acquistano prodotti da Paesi che non hanno tariffe o se si acquistano prodotti americani". Nonostante le minacce del presidente Usa,Pechino opta per le ritorsioni commerciali dopo i rialzi dei Dazi ...

Live : Trump ha aumentato i dazi sulle importazione dalla cina : Trump ha aumentato i dazi sulle importazione dalla cina Il presidente Trump di venerdì ha reso più costosi migliaia di articoli provenienti dalla cina. La maggior parte delle importazioni colpite dal nuovo tasso tariffario del 25% sono beni industriali o intermedi che vengono utilizzati come componenti di prodotti fabbricati negli Stati Uniti. Ma circa un quarto degli articoli nell’elenco sono beni di consumo, compresi i bagagli … ...

Trump ha aumentato i dazi sulle importazione dalla cina : Trump ha aumentato i dazi sulle importazione dalla cina Il presidente Trump di venerdì ha reso più costosi migliaia di articoli provenienti dalla cina. La maggior parte delle importazioni colpite dal nuovo tasso tariffario del 25% sono beni industriali o intermedi che vengono utilizzati come componenti di prodotti fabbricati negli Stati Uniti. Ma circa un quarto degli articoli nell’elenco sono beni di consumo, compresi i bagagli … ...

dazi - rottura Usa-Cina : stretta di Pechino su 60 miliardi di importazioni. Trump : ve ne pentirete : Nonostante le minacce di Trump la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Usa avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi....

dazi Usa-Cina - Pechino alza tasse sui beni americani per 60 miliardi. Giù i titoli di Boeing e Apple. Trump : “Peggio per voi” : Dal primo giugno, Dazi maggiorati su alcuni prodotti americani, per un totale di circa 60 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato tramite una nota del ministero del Commercio cinese, dopo un accordo trovato all’interno della Commissione sulle tariffe doganali del Consiglio di Stato, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di portare i Dazi dal 10% al 25% sull’import di 200 miliardi di dollari di beni Made in ...