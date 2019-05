I 5 Stelle | «Salvini pugile suonato | arrogante come Renzi | sì agli aiuti alla famiglia o

Silvio Berlusconi : “Se Matteo Salvini vuole vincere deve abbandonare i 5 Stelle e allearsi con me” : Silvio Berlusconi è sicuro: "Presto Matteo Salvini comprenderà di dover abbandonare il Movimento 5 Stelle per tornare al governo con il centrodestra - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - in tutte le elezioni fatte abbiamo vinto insieme, tranne che in Sicilia, dove, senza unirsi a noi, la Lega ha perso".Continua a leggere

Matteo Salvini : “Troppa sintonia tra Cinque Stelle e Pd - spero M5s non abbia cambiato idea” : Matteo Salvini di nuovo contro gli alleati di governo del M5s: "Dicono no all’autonomia, no alla flat tax, no al nuovo decreto sicurezza. Mi spieghi qualcuno se vuole andare d’accordo con il Pd o con gli italiani e la Lega, rispettando il patto". Immediata la replica di Luigi Di Maio, che accusa il Carroccio di evitare i vertici di governo in quanto "hanno preso sul personale il caso Siri".Continua a leggere

I 5 Stelle bombardano Salvini : "Sbraita e offende la Marina" : da diverso tempo che non si registrava una tensione tale tra Viminale e Difesa. Certo, i colpi tra politici in tempo di campagna elettorale sono all'ordine del giorno. Ma ora ad essere coinvolti sono ...

Cannabis - la guerra di Salvini : due shop chiusi nel Maceratese. Ma i 5 Stelle fanno muro : La replica di Luigi Di Maio, infatti, non è tardata ad arrivare: "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti - ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico - Io non vedo ...

Salvini : «Spaccatura con i Cinque Stelle - non solo su Siri. Ma Governo va avanti» : Il vicepremier e leader del Carroccio attacca gli alleati ma nega un voto anticipato. Di Maio: «Ultimo appello alla Lega, faccia dimettere Siri»

Salvini : «Con i 5 Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri Ma avanti col governo» : Il ministro dell’Interno: «C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione. L’ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo. Proseguiamo fino a fine mandato»

Salvini - «l’ultimo avviso» ai 5 Stelle : adesso basta - tappatevi la bocca : Il vicepremier leghista agli alleati: «Io ricevo buste con proiettili, smettetela». L’ira anche sulla sicurezza: invece di darmi solidarietà, mi accusano

Berlusconi e Meloni attaccano Salvini : sotto scacco dei CinqueStelle - costruire alternativa : Il cavaliere, ancora convalescente, critica l'alleato di centrodestra di cui si considera forza imprescindibile. Pd e d Emma Bonino invece attaccano sul fronte sicurezza

Dopo Salvini - anche Foa contro Fazio : «Il suo compenso è troppo alto». E i 5 Stelle attaccano anche Bruno Vespa : Dopo l'attacco di Salvini , arriva anche quello del presidente della Rai Marcello Foa, non per niente dato in quota Lega: «Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di ...