HONOR 20 e HONOR 20 Pro potrebbero partire da 350 euro e superare i 100 punti su DxOMark

31° Edizione del Premio Nazionale Itinerante ad HONORem “Smitizzare in allegria - non solo artisti d’onore” 2019. : La giuria tecnica presieduta dal regista Gaspare Aglieco e il direttore artistico Francesco Mazzullo, attore, autore e regista nonché art

Le fotocamere di HONOR 20 Pro mostrano i muscoli : ecco tre foto - di cui una wide : Spingerà evidentemente molto sulle capacità fotografiche del suo ultimo gioiellino, HONOR, durante l'evento in cui verrà alla luce la serie HONOR 20 L'articolo Le fotocamere di HONOR 20 Pro mostrano i muscoli: ecco tre foto, di cui una wide proviene da TuttoAndroid.

Le fotocamere di HONOR 20 Pro mostrano i muscoli : ecco tre foto - di cui una grandangolare : Spingerà evidentemente molto sulle capacità fotografiche del suo ultimo gioiellino, HONOR, durante l'evento in cui verrà alla luce la serie HONOR 20 L'articolo Le fotocamere di HONOR 20 Pro mostrano i muscoli: ecco tre foto, di cui una grandangolare proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20 Pro abbina colori spettacolari e fotocamere “epic” secondo chi l’ha provato : HONOR 20 Pro è protagonista di una recensione arrivata in anticipo su Android Central, che ne ha messo in risalto le vistose colorazioni e le fotocamere. L'articolo HONOR 20 Pro abbina colori spettacolari e fotocamere “epic” secondo chi l’ha provato proviene da TuttoAndroid.

Alberto Angela riceve la laurea HONORis causa dall’Università degli Studi di Palermo [GALLERY] : Questa mattina, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri di Palermo il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari ha conferito la laurea honoris causa in “Comunicazione del Patrimonio Culturale” ad Alberto Angela, paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore. L'articolo Alberto Angela riceve la laurea honoris causa dall’Università degli Studi di Palermo ...

HONOR 20 e la quadrupla fotocamera posteriore mostrati nei render stampa ufficiali : Mancano pochi giorni alla presentazione di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, e vi mostriamo i render stampa ufficiali del più piccolo dei due. L'articolo HONOR 20 e la quadrupla fotocamera posteriore mostrati nei render stampa ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Su GeekBench HONOR 20 : arrivano un paio di conferme : Risale a ieri il nostro primo post di approfondimento su Honor 20, cui fa seguito oggi la sua apparizione sul benchmark GeekBench. Il product-code del device sembra rispondere alla sigla 'YAL-L21', la stessa che comparì con la certificazione ECC di marzo scorso. Il modello standard, che si affiancherà alla versione Pro, sarà spinto dal processore Kirin 980 e da un blocco RAM di 6GB. Non male i punteggi ottenuti in single e multi-core, ...

HONOR 20 e una variante MediaTek di Samsung Galaxy A10 fanno visita a Geekbench : HONOR 20 e una variante MediaTek di Samsung Galaxy A10 sono stati avvistati nel database di Geekbench rivelando una parte delle rispettive schede tecniche. L'articolo HONOR 20 e una variante MediaTek di Samsung Galaxy A10 fanno visita a Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Nuova offerta HONOR 9 Lite : HiHONOR non si fa pregare : Non si spegne l'interesse per Honor 9 Lite, l'entry-level del colosso cinese rimasto sulla cresta dell'onda per tutta la durata dello scorso anno, e che ancora continua a suscitare curiosità in questa prima metà del 2019. Questo l'OEM lo sa, tant'è che lo ha messo Nuovamente in offerta, proponendo al prezzo di 159.90 (modello con 3GB di RAM e 32GB di storage) e 179.90 euro (esemplare con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna). Queste sono le ...

Justin Timberlake e Missy Elliott hanno ricevuto una laurea ad HONORem : ora sono dottori della musica : Congratulazioni! The post Justin Timberlake e Missy Elliott hanno ricevuto una laurea ad honorem: ora sono dottori della musica appeared first on News Mtv Italia.

HONOR 9 Lite torna in offerta sullo store ufficiale - disponibile da 159 - 90 euro : HONOR 9 Lite, uno degli smartphone economici più apprezzati dello scorso anno, è oggetto di una nuova offerta sullo store del brand a partire da 159 euro. L'articolo HONOR 9 Lite torna in offerta sullo store ufficiale, disponibile da 159,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale e non scontata distribuzione di EMUI 9 per altri Huawei e HONOR : via a fine maggio in India : Scatterà entro la fine del mese di maggio, almeno per quanto riguarda l'India, la distribuzione dell'aggiornamento impostato sulla versione definitiva ed Ufficiale di EMUI 9 per alcuni smartphone Huawei e Honor sulla carta di seconda di seconda fascia. Perché dico "sulla carta"? Alcuni tra i dispositivi che vanno trattati nella giornata di oggi risultano particolarmente popolari in Italia, come nel caso del cosiddetto Honor 9 Lite e considerando ...

Missy Elliott e Justin Timberlake "Dottori" della musica con laurea ad HONORem : Quando la musica diventa ufficialmente una questione culturale, l’università risponde: per questo Missy Elliott, Justin Timberlake hanno ricevuto la laurea ad honorem presso il Berklee College of Music, insieme al compositore Alex Lacamoire. Anzi, più della laurea, addirittura un dottorato, che è stato loro consegnato sabato 11 maggio. La CNN ha ricordato la nota ufficiale con cui il Berklee College of Music aveva ...

Le offerte sugli smartphone Android non finiscono mai : sconti online su HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10e e infine Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Le offerte sugli smartphone Android non finiscono mai: sconti online su HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.