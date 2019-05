Guardiola chiude per l’ennesima volta la porta in faccia alla Juventus | “quante volte ve

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Pepnon è interessato alle avances dellain vista della prossima stagione, il tecnico resterà al City Pepnon andrà. Il tecnico del Manchester City ha per l’ennesimachiuso laa questa ipotesi fantasiosa che lo vorrebbe in bianconero. Lo ha fatto in conferenza stampa, senza tanti giri di parole: “quanteve lo devo dire? Non mi sposterò a Torino,. Sono soddisfatto di lavorare con questo Club, con la gente che c’è attorno a me qui. La prossima stagione potrebbe non essere buona, ma sarò il Manager di Man City“. Dunque i tifosi delladovranno rassegnarsi, Agnelli virerà su altri obiettivi dopo l’annuncio dell’addio ad Allegri.L'articoloper l’ennesimalain: “quanteve lo devo dire?” sembra ...

