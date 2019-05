Gruppo FCA  - Richiamo negli Usa per Ram e Pacifica

quattroruote

(Di venerdì 17 maggio 2019) IlFCA ha lanciato due richiami volontariStati Unti che coinvolgeranno oltre 410.000 pick-up del marchio Ram e circa 198.000 esemplari della Chrysler. Ildei modelli Ram si aggiunge a quello già annunciato relativo a sterzo e impianto frenante, che coinvolge quasi 900.000 veicoli.Problemi alla serratura posteriore dei pick-up. Un'indagine dell'azienda ha evidenziato un problema alla serratura posteriore elettrica del cassone, che potrebbe rompersi causando l'apertura involontaria del vano. Non sono stati registrati incidenti, ma in via precauzionale saranno richiamati i modelli Ram 1500, 2500 e 3500 prodotti tra il 2015 e il 2017 e alcune delle varianti prodotte fino al marzo del 2018. Le versioni Model Year 2019 non sono invece affette da questo problema perché il meccanismo è stato sostituito, mentre le versioni con portello ad apertura manuale non sono ...

Dawk04 : RT @toniobernardini: Ieri in Ambasciata il Presidente FCA AL Filosa ha incontrato delegazione parlamentari br e ha illustrato le strategie… - cviegas : RT @toniobernardini: Ieri in Ambasciata il Presidente FCA AL Filosa ha incontrato delegazione parlamentari br e ha illustrato le strategie… -