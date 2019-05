Governo | Di Maio | “Concorrenza leale tra noi e la Lega che fa bene all’Italia Dobbiamo

Il Governo teme tangentopoli e spread - cresce scontro Salvini-Di Maio : Al di la' dell'incomunicabilita' tra i vicepremier e degli scontri sui provvedimenti, nel governo e' scattato l'allarme per lo spread e per le inchieste giudiziarie. Non e' solo questione di campagna elettorale, a palazzo Chigi l'auspicio e' che dopo il 26 maggio possa ritornare uno spirito di collaborazione nell'esecutivo e nella maggioranza per portare avanti il lavoro compiuto finora. La convinzione nella sede del governo e' che non ci siano ...

CRISI DI Governo - Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così : “Salvini è triste!” : I due leader di Lega e M5S si evitano ma si pungono molto, specialmente nelle ultime settimane il grillino sembra proprio aver cambiato atteggiamento. I due non si parlano, si evitano. Ma parlano molto e non si evitano affatto quando si tratta di attaccarsi. Senza esclusione di colpi. La campagna elettorale alimenta la tensione che … Continue reading CRISI DI GOVERNO, Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così: “Salvini è ...

Governo - Salvini insiste : “Se qualcuno ha nostalgia della sinistra lo dica. Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Governo - Di Maio : “Avanti a lavorare per cose concrete ma noi sulla corruzione siamo intransigenti” : “Credo che sulle cose concrete si debba andare avanti e si debba lavorare. In questi giorni abbiamo votato insieme la legge sul voto di scambio politico-mafioso, abbiamo votato insieme provvedimenti importanti. Quindi, quando si tratta di fare le cose concrete sono sicuro che andremo avanti”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, oggi a Firenze, parlando con i ...

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...

Governo - Di Maio : “A Salvini dico basta estremismi e casta. M5s non permetterà legge di bilancio che aumenti il debito” : Il Governo può andare avanti “ma basta con l’estremismo di destra e comportamenti da casta“. Il vicepremier Luigi Di Maio intervistato dal Corriere della Sera si rivolge direttamente alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, dopo l’escalation di tensioni e scontri all’interno dell’esecutivo gialloverde, cominciati con il caso Siri e proseguiti lungo la campagna elettorale verso le Europee. Liti interne che ...

Giuliano Pisapia ad Agorà : "Cosa mi ha rivelato Giancarlo Giorgetti sul Governo Salvini-Di Maio" : La Lega non ha mai creduto che con il Movimento 5 stelle potesse durare. Lo rivela in diretta ad Agorà su Raitre Giuliano Pisapia. Ospite di Serena Bortone, l'ex sindaco di Milano ha svelato un interessante retroscena: "Il giorno prima della firma del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle,

Governo - Giorgetti : “Di Maio chiede vertice di Governo? Più incontri si fanno e meglio è. Meglio non parlarsi su twitter” : “Quello è un emendamento che il Ministero della Sanità sta già predisponendo andrà in qualche provvedimento che non riguarda le Autonomie che ha un respiro costituzionale che va oltre una norma con divisibile, ma di carattere ordinario” Così Giancarlo Giorgetti numero due della Lega e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio commenta quanto affermato e presentato stamane da Luigi Di Maio e il M5S con l’intento di ...

M5s - Castaldo : “Lega offesa con noi per caso Siri? Ha ragione Di Maio. E’ da immaturi boicottare riunioni di Governo” : “La Lega si sente offesa con il M5s per il caso Siri? Ci sono tantissime riforme da attuare che sono nel contratto di governo. Rallentarle o, peggio ancora, boicottare le riunioni di governo mi sembra un comportamento immaturo“. Sono le parole del vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, candidato M5s per le prossime elezioni europee. Ospite di “Dentro la notizia”, su Radio Cusano Campus, ...

"Serve un vertice di Governo - Salvini non lo capisco più" - dice Di Maio : Il vicepremier, Luigi Di Maio, lancia nuove stoccate alla Lega e chiede un vertice di governo. "Il Movimento 5 stelle - ha detto nel corso della registrazione di Matrix su Canale 5 - vuole fare la flat tax, l'autonomia, un altro dl sulla Sicurezza perché il primo non ha funzionato ma sui rimpatri. I temi ci sono e si devono affrontare, ma da quando c'è stato il caso Siri la Lega l'ha presa sul personale, ho chiesto un vertice ...

Zingaretti : "Di Maio e Salvini non sono avversari - ma complici. È il Governo dell'inciucio e delle poltrone" : Nicola Zingaretti ha rilasciato un'intervista a Goffredo De Marchis pubblicata oggi su la Repubblica e ha parlato molto dell'attuale governo Conte e dei rapporti tra Lega e MoVimento 5 Stelle, che sembrano sempre in lite. Il segretario del PD, invece, ha un'altra opinione:"Ma stanno litigando? La risposta è no. Di Maio tutti i giorni conferma che la volontà del suo movimento è governare altri 4 anni con Salvini, dice che è una vergogna ...

Luigi Di Maio : "Serve un vertice di Governo - ma Salvini non vuole" : Il caso di Armando Siri, rimosso da ogni incarico nonostante l'opposizione del leader della Lega, sembra aver colpito Matteo Salvini sul personale e i rapporti col collega Luigi Di Maio e il resto dell'esecutivo gialloverde sembrano essersi un po' raffreddati. O almeno è quello che sostiene il leader di M5S.I temi in ballo in questi giorni sono molti, dalla flat tax all'autonomia delle regioni, ma pare che la Lega non abbia intenzione di ...

Di Maio : sulle autonomie serve vertice di Governo - M5S pronto ma Salvini è offeso per Siri : «Sull'autonomia serve un vertice di governo che chiedo da un mese. Io ero pronto un mese fa, ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l'ha presa sul...