Gli uomini ci spiegano anche come gestire il ciclo | evviva! Chiamateci tutte

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un capolavoro. Dopo i secoli mai finiti mansplaining su tutto lo scibile umano arrivala spiegazione ambientalista sul perché non sia stata abolita l’Iva al 22% sugli assorbenti. Che restano tassatii gioielli. I rasoi da barba, giusto per fare un esempio, meritano il 4%il latte, la verdura e la frutta. A giocare la parte dell’esperto questa volta è Francesco D’Uva, capogruppo M5s alla Camera dei Deputati, che ha spiegato perché no, quell’emendamento proprio non fosse presentabile. Primo: non c’era la copertura e non si possono sparare norme se poi non si safinanziarle. Secondo: siamo attenti all’ambiente quindi arrangiatevi con le coppette, dai, basta inquinare. Poche parole sufficienti per fare trasparire una totale incompetenza. Civati l’aveva detto bene: “La Tampon tax? È una cosa molto seria, mi dispiace che sia ...

