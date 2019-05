Gli sfondi animati di OnePlus 7 Pro sono disponibili per il download come APK

Disponibili al download Gli sfondi ufficiali di OnePlus 7 e 7 Pro : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro sono stati presentati e insieme a loro arriva una nuova serie di sfondi con cui personalizzare i propri device L'articolo Disponibili al download gli sfondi ufficiali di OnePlus 7 e 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco Gli sfondi delle parti interne di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Dallo staff di iFixit arriva un serie di sfondi dedicati ai nuovi smartphone "economici" di Google ed in particolare ai loro interni L'articolo Ecco gli sfondi delle parti interne di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL proviene da TuttoAndroid.

Artwalls offre sfondi artistici e minimalisti perfetti per Gli schermi AMOLED : Artwalls è un'applicazione che consente di personalizzare i dispositivi mobili con vari sfondi artistici e minimalisti, molti dei quali sono ispirati a opere di grandi artisti. I wallpaper sono suddivisi in AMOLED e non e presentano dei colori con una forte enfasi sui neri rendendoli particolarmente adatti per gli schermi AMOLED. Nei dettagli di ogni sfondo sono riportate le dimensioni in pixel e la fonte d'ispirazione delle immagini con il ...

Sfondi Mare HD : animati - per desktop - iPhone e smartphone Android - miGliori paesaggi gratis : Siete alla ricerca di Sfondi per iPhone e smartphone Android a tema Mare in HD? Volete scoprire i più bei Sfondi per la vostra estate 2019 con paesaggi di Mare, immagini a tema animate e tutte più le novità del momento, a costo zero? In tal caso, siete senz’altro capitati sul sito più giusto per voi! State infatti per scoprire dove trovare tutti i più bei Sfondi per smartphone a tema Mare con cui colorare di uno splendido blue la schermata ...

Gli sfondi di Samsung Galaxy S10 5G sono disponibili al download : Samsung Galaxy S10 5G è anche uno dei primi dispositivi che porta il 5G alle masse e ora è possibile scaricare i suoi sfondi e applicarli sul vostro smartphone. Samsung Galaxy S10 5G il quale non è solo un normale Galaxy S10+ con l'aggiunta della connettività 5G, ma offre anche uno schermo più grande, una fotocamera posteriore quadrupla e il riconoscimento facciale 3D, rendendolo un dispositivo a sé stante nella gamma top di Samsung. L'articolo ...

Sfondi Huawei P20 Lite Gratis : i miGliori sfondi animati e in HD : Nelle prossime righe vogliamo offrire una panoramica sui migliori sfondi animati del Huawei P20 Lite. sfondi Huawei Gratis e sicuri sono facilmente scaricabili dal mondo del web in tutte le loro varianti. Con un design esterno simile al nuovo X di iPhone, il Huawei può essere personalizzato con interessanti home screen, imperdibili per gli appassionati che vogliono decorare il proprio touchscreen da 5.84 pollici come più desiderano. Chi ne ha ...

Sfondi iPhone X - XS e XR 2019 : belli - originali - animati - in HD e 4K - ecco i miGliori da scaricare : Oggi andremo a parlare degli Sfondi per i cellulari iPhone X, XS e XR. Ne prenderemo in considerazione alcuni tipi e ne vedremo le principali caratteristiche. Sfondi in 4K e HD per iPhone X, XS e XR Gli Sfondi del cellulare come sappiamo possono essere molto vari fra di loro e sono uno dei primi elementi che permettono di personalizzare il proprio dispositivo telefonico rispetto alle centinaia di cellulari identici che ci sono in giro. Spesso ...

POCO Launcher si fa amico degli OLED con un tema daGli sfondi completamente neri : Dopo essere arrivata nella versione beta, la modalità scura approda anche sulla versione stabile di POCO Launcher, con sfondi amici degli OLED. L'articolo POCO Launcher si fa amico degli OLED con un tema dagli sfondi completamente neri proviene da TuttoAndroid.