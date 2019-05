Gli oggetti cosmetici di The Sinking City si mostrano nel trailer Deadly Fashion

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Bigben Interactive e Frogwares si stanno preparando a pubblicare la loro avventura investigativa The, manca ormai solo un mese al rilascio e per l'occasione è stato pubblicato unche mostra le opzioni di personalizzazione per il protagonista.Come riporta Gamingbolt, le vicende del gioco vedono il detective Charles W. Reed investigare su alcuni misteriosi allagamenti nella fittizia città di Oakmont, in un Massachusetts del 1920. Nel(di cui vi abbiamo parlato in apertura)gli sviluppatoricome i giocatori possono cambiare il look di Reed, il gioco presenterà 12 costumi, alcuni dei quali sbloccabili durante il gioco ed altri tramite preorder. Thesi presenta come un investigativo a tema Lovercraft in cui il giocatore sarà costretto a pensare, formulare ipotesi, ad affidarsi al proprio istinto e ad arrivare alle proprie ...

