Gli amministratori giudiziari a Napoli per lavorare finanziano l’Erario

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Se la lotta alla mafia si caratterizza attraverso la sottrazione dei patrimoni ai criminali è pur vero che questi vanno amministrati. Il sistema attuale affida agliquesto compito, professionisti iscritti in un apposito albo, chiamati a svolgere attività manageriali complesse e impegnative a fronte delle quali percepiscono compensi che negli ultimi anni sono stati al centro di polemiche e di continui interventi normativi; questo a seguito di isolati episodi che si verificarono in uno specifico contesto (caso Saguto di Palermo), sul quale ci siamo più volte soffermati per denunciare come da quel momento prese il via un’autentica caccia alle streghe.Malgrado gli sforzi profusi la situazione è via via peggiorata fino a giungere al paradosso. Premesso che i compensi sono stati considerevolmente ridotti dalla legge, come in tante ...

carlosibilia : Gli atti intimidatori verso @c_appendino non possono essere tollerati. Tutto il sostegno a Chiara e agli amministra… - c_appendino : Le mie più vive congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto Gambino e Enzo Alfano, Sindaci #M5S di… - PartitoTorino : RT @e_maraio: #Taranto, conferenza stampa con Simona Russo e gli amministratori socialisti. #UnAltraItalia @PartSocialista @Piu_Europa http… -