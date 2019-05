Giro d’Italia – Pello Bilbao beffa tutti a L’Aquila | “Formolo era l’uomo da battere | ho

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il corridore dell’Astana si è messo in tasca la settima tappa deld’Italia, precedendo Gallopin e Formolovince la settima tappa deld’Italia, la Vasto-L’Aquila di 180 chilometri. Il corridore dell’Astana taglia il traguardo del capoluogo abruzzese col crono di 4 ore 6’27”, precedendo il francese Tony Gallopin, del team AG2R La Mondiale, e l’italiano Davide Formolo della Bora-Hansgrohe. Massimo Paolone/LaPresse Grande soddisfazione per lo spagnolo nel post tappa: “per me questa è una grande vittoria, per me ilè una corsa speciale, è qui che ho ottenuto lo scorso anno i miei risultati migliori e anche quest’anno sono arrivato con grandi motivazioni. Sono venuto per Miguel Angel Lopez, con in mente la classifica e specialmente l’ultima settimana, ma oggi era una bella opportunità che bisognava ...

giroditalia : ???? @FndoGaviria has abandoned the Giro d'Italia | ???? @FndoGaviria ha abbandonato il Giro d'Italia #Giro - giroditalia : Stage 6 of #Giro 103 has started! 238 km from Cassino to San Giovanni Rotondo, follow the live:… - giroditalia : Giro d'Italia 2019 - Stage 6 | Tappa 6 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @valerioconti93 Maglia Ciclamino @segafredoitalia… -