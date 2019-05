Giro d’Italia – Gaviria si ritira per un problema al ginocchio | “ho cercato di salvarmi

Giro d’Italia 2019 : tutti i ritirati. L’elenco degli abbandoni dopo la settima tappa : settima tappa per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: va a chiudersi una prima settimana molto intensa per quanto riguarda la Corsa Rosa. Ci sono già state alcune defezioni importanti: andiamo a scoprire tutti i ritiri. tutti I RITIRATI Giro D’ITALIA 2019 tappa 1 Hiroki Nishimura (Nippo – Vini Fantini – Faizané) Fuori tempo massimo tappa 2 / tappa 3 / tappa 4 Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) Fermato dalla ...

Chi sono le Miss del Giro d’Italia? Da Martina Quattrone a Corin Stella : tutte le bellezze della Corsa Rosa [GALLERY] : Le bellissime Miss del Giro d’Italia: il lato affascinante della Corsa Rosa 2019 Belle, sexy, sportive, studiose, appassionate: in tanti si domandano chi siano le Miss del Giro d’Italia, che ogni giorno appaiono al fianco dei ciclisti della Corsa Rosa, alla partenza o alle premiazioni. Per l’edizione 102 del Giro d’Italia, gli organizzatori hanno deciso di puntare su delle affascinanti ragazze, che stanno facendo ...

Giro d’Italia 2019 - Vasto-L’Aquila favorevole a Vincenzo Nibali. Squalo convincente nel finale e la fuga lo agevola : Il Giro d’Italia 2019 deve ancora entrare nel vivo, dopo sette tappe la Corsa Rosa si è infiammata soltanto in due occasioni: con la cronometro d’apertura di Bologna e in concomitanza della quarta tappa quando una caduta a 6 km dal traguardo ha frantumato il gruppo generando dei distacchi e portando di fatto al ritiro di Tom Dumoulin. Per il resto poco o nulla ma abbiamo una certezza: Vincenzo Nibali sta molto bene, è pimpante e ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo all’arrembaggio. Corsa da protagonista - obiettivo top 10 in classifica generale : Davide Formolo è stata la gioia azzurra della tappa di oggi. Terzo al traguardo de L’Aquila, il ventiseienne veronese della Bora-Hansgrohe si è reso super protagonista della fuga odierna, un attacco partito dopo tanti, tantissimi chilometri. Davide ha tentato, rischiato per rintuzzare qualche secondo ai big, e alla fine ce l’ha fatta. Però, nonostante il finale mosso, “Roccia” non è riuscito a dare il massimo delle ...

Giro d’Italia – Pello Bilbao beffa tutti a L’Aquila : “Formolo era l’uomo da battere - ho sfruttato la mia occasione” : Il corridore dell’Astana si è messo in tasca la settima tappa del Giro d’Italia, precedendo Gallopin e Formolo Pello Bilbao vince la settima tappa del Giro d’Italia, la Vasto-L’Aquila di 180 chilometri. Il corridore dell’Astana taglia il traguardo del capoluogo abruzzese col crono di 4 ore 6’27”, precedendo il francese Tony Gallopin, del team AG2R La Mondiale, e l’italiano Davide Formolo ...

Giro d’Italia – La delusione di Davide Formolo : “stavo meglio di tutti - ma forse dovevo rimanere più coperto” : Il corridore della Bora – hansgrohe non è riuscito a vincere la settima tappa, partendo troppo in anticipo così da essere infilato da Bilbao e Gallopin Terzo posto amaro per Davide Formolo nella settima tappa del Giro d’Italia 2019, il corridore della Bora – hansgrohe è partito troppo presto rispetto alla linea del traguardo, finendo per essere infilato da Bilbao e Gallopin. Massimo Paolone/LaPresse Una delusione cocente ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voto settima tappa : Pello Bilbao si esalta sul finale - Formolo spreca. Gran lavoro della UAE Emirates : settima tappa senza un attimo di sosta quella percorsa oggi dal Giro d’Italia 2019: sul traguardo de L’Aquila, per ricordare il terribile terremoto di dieci anni fa, ad imporsi è stato lo spagnolo Pello Bilbao, che è riuscito ad anticipare i compagni di fuga sul finale. Mantiene a fatica la Maglia Rosa l’azzurro Valerio Conti. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle settima tappa Giro ...

Giro d’Italia – L’umiltà di Valerio Conti : “difficile tenere la maglia rosa fino a Verona - ma mi godo ogni momento” : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha difeso la maglia rosa dopo la settima tappa, esprimendo la sua soddisfazione per questo risultato Valerio Conti è riuscito a difendere la maglia rosa al termine della settima tappa del Giro d’Italia, un risultato grandioso ottenuto grazie al lavoro di tutta la squadra. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Il corridore dell’UAE Team Emirates non ha intenzione di guardare troppo in là, ...

Giro d’Italia - Frapporti : ‘Gruppo tirato da un’auto’ - ma la squadra lo smentisce : Anche tre giorni dopo, la tappa di Frascati del Giro d’Italia continua a far discutere. Se il finale di quella frazione è costato il ritiro ad uno dei grandi favoriti per la maglia rosa finale, Tom Dumoulin, ed ha visto Roglic guadagnare terreno sugli avversari, molti chilometri prima si è verificato un episodio che è passato quasi inosservato sul momento. La fuga di giornata, in cui era inserito anche Marco Frapporti, ha perso diversi minuti ...

Giro d’Italia 2019 - Davide Formolo : “Mancava una salita dove fare la differenza - gli altri mi hanno sempre marcato” : Una tappa intensa e spettacolare nella settima giornata del Giro d’Italia 2019 ha premiato per la seconda volta consecutiva il coraggio degli attaccanti. Nella frazione interamente abruzzese di 185 km con partenza da Vasto e arrivo a L’Aquila, lo spagnolo Pello Bilbao (Astana) ha conquistato la vittoria precedendo il francese Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) e Davide Formolo (BORA-hansgrohe). Nonostante il buon terzo posto e il ...

Giro d’Italia : Bilbao vince a L’Aquila - Gaviria si ritira : È stata grande battaglia nella settima tappa del Giro d’Italia 2019, quella con arrivo a L’Aquila. I percorsi mossi e particolarmente adatti alle fughe da lontano proposti in questa fase della corsa rosa stanno ispirando i corridori che sono partiti con l’intento di vincere una tappa. Anche se i favoriti al successo finale non si sono visti in azione, non è mancato lo spettacolo, con quattro ore di ciclismo ad altissima intensità. La maglia rosa ...

Giro d’Italia 2019 - Pello Bilbao : “Cercavo una grande vittoria - ora aiuterò Miguel Angel Lopez” : Pello Bilbao ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2019, lo spagnolo ha festeggiato sul traguardo di L’Aquila grazie a un attacco nei pressi dell’ultimo chilometro con cui è riuscito a staccare i compagni di fuga. L’uomo dell’Astana ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni della Rai: “Per me è difficile descrivere questo momento perché da tanto tempo cercavo una vittoria in un grande Giro e il Giro ...

Giro d’Italia 2019 - ottava tappa Tortoreto Lido-Pesaro : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Domani (sabato 18 maggio) si svolgerà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, 239 km da Tortoreto Lido a Pesaro. Si tratta della fraziona più lunga di questa 102ma edizione della Corsa Rosa e anche una delle più insidiose, visto che presenta un percorso particolarmente mosso nel finale, in cui potrebbe scoppiare la bagarre in gruppo. Il percorso è diviso in due parti, visto che i primi 140 km sono tutti pianeggianti lungo la costa ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - settima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : La settima tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta dallo spagnolo Pello Bilbao (Astana), che ha battuto i compagni di fuga con un attacco nel finale. Valerio Conti (UAE-Team Emirates) riesce a difendere la maglia Rosa e resta al comando della classifica generale, dove sale in seconda posizione José Joaquin Rojas (Movistar) in fuga anche oggi. Scende quindi in terza Giovanni Carboni (Bardiani – CSF), che mantiene comunque la maglia ...