Giro d' Italia | 8ᵃ tappa Tortoreto Lido-Pesaro | percorso mosso sul finire | volata non certa

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sabato 18 maggio, l’ottavadeld’sarà la più lunga di questa edizione, 239 chilometri con partenza dae arrivo a. Viaggiando verso nord lungo la costa, la frazione è in pratica articolata con due gare in una. Ovvero, i primi 150 chilometri che sono pianeggianti e i restanti 90 che presentano un profilo più impegnativo. In questa seconda fase ildiventa ondulato e con una sequenza di salite e discese fino a 3 km dall’arrivo, lasciando spazio a più possibili soluzioni finali e qualche sorpresa. L'ottavadelinizierà alle 11:15, con arrivo previsto intorno alle 17:05. Come tutte le tappe del2019, anche lasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Rai 2 (a partire dalle 14:30) e in diretta streaming su RaiPlay....

