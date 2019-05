Giro d’Italia 2019 | ottava tappa Tortoreto Lido-Pesaro | orario d’inizio | altimetria e

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Domani (sabato 18 maggio) si svolgerà l’deld’Italia, 239 km da. Si tratta della fraziona più lunga di questa 102ma edizione della Corsa Rosa e anche una delle più insidiose, visto che presenta un percorso particolarmente mosso nel finale, in cui potrebbe scoppiare la bagarre in gruppo. Il percorso è diviso in due parti, visto che i primi 140 km sono tutti pianeggianti lungo la costa Adriatica, mentre i successivi sono caratterizzati da una serie di brevi salite in successione, con tre GPM: Monte della Mattera, Monteluro e Gabicce Monte. Il finale è sul Monte San Bartolo, con una discesa conclusiva tecnica, che termina a tre chilometri dall’arrivo, che saranno tutti piatti per giungere sul traguardo di. Un finale quindi adatto a più scenari, in cui potrebbero lasciare il segno finisseur, velocisti resistenti, ma anche uomini di ...

