Giro di California femminile 2019 | doppietta per la Boels in salita | Katie Hall batte Van

Giro di California 2019 - risultato quinta tappa : Ivan Garcia Cortina vince la volata ristretta - Tejay van Garderen resta in testa : La quinta tappa del Giro di California, la Pismo Beach-Ventura di 218.5 km, va all’iberico Ivan Garcia Cortina (Bahrain Merida), che in una volata ristretta, dopo 4:56:11, regola un gruppetto di 26 unità, superando l’argentino Maximiliano Richeze (Deceuninck – Quick Step), secondo, e il colombiano Sergio Higuita (EF Education First), terzo. Nel gruppo dei primi tutti i principali uomini di classifica, con lo statunitense Tejay ...

Giro di California femminile 2019 - risultato prima tappa : Anna van der Breggen vince in solitaria - seconda Elisa Balsamo : La prima tappa del Giro di California femminile, la Ventura-Ventura di 96.5 km, va all’olandese Anna van der Breggen (Boels – Dolmans Cycling Team), che giunge in solitaria sul traguardo dopo 2:36:17, lasciando a 18″ il gruppetto delle più immediate inseguitrici, regolato dalla nostra Elisa Balsamo (Valcar Cylance Cycling), brava a superare la cubana Arlenis Sierra (Astana Womens Team). In top 10 anche un’altra italiana, ...

Giro di California 2019 : la giuria grazia Tejay Van Garderen. Lefevre : “Incompetenti!” : È successo di tutto nella notte italiana in terra statunitense, dove si sta svolgendo il Giro di California, corsa a tappe contemporanea al Giro d’Italia, sempre facente parte del circuito del World Tour. In una frazione piuttosto semplice e senza particolari patemi in chiave classifica generale, una caduta ha sconvolto il gruppo: a terra infatti è finito il leader della classifica generale Tejay Van Garderen. Lo statunitense, costretto a ...

Giro di California 2019 - risultato quarta tappa : Fabio Jakobsen fa sua la volata di Morro Bay. Van Garderen salvato in extremis dalla neutralizzazione : In un finale a dir poco rocambolesco che ha caratterizzato la quarta tappa del Giro di California 2019, esulta l’olandese Fabio Jakobsen. Il ventiduenne della Deceuninck-Quick Step si è reso protagonista di una bellissima rimonta in volata nei confronti di Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) e l’ex campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe); rispettivamente secondo e terzo al traguardo. È quindi tripletta per lo squadrone ...

Giro di California femminile 2019 : Katarzyna Niewiadoma grande favorita - ci sono tante italiane : Come siamo stati abituati nelle ultime stagioni, sono sempre di più le corse che raddoppiano: ormai non si corre solamente a livello maschile, ma anche tra le donne. È il caso del Giro di California, che va in scena da domani (in contemporanea con gli uomini che sono già in gara da giorni), anche al femminile, per la sua quinta edizione, ovviamente entrata a far parte del circuito Women’s World Tour. Tre le tappe in programma: la prima, ...

Giro di California 2019 - risultato terza tappa. Rémi Cavagna vince dopo una fuga solitaria di 70 km - segnali da Gianni Moscon : Impresa clamorosa di Rémi Cavagna al Giro di California: il ciclista francese ha vinto la terza tappa grazie a una fuga solitaria di 70 km, il 23enne ha giganteggiato lungo la Stockton-Morgan Hill (207 km) e si è imposto con oltre sette minuti di vantaggio sullo statunitense Ben King e sul tedesco Simon Geschke (giunti sul traguardo a 7’11’) che hanno anticipato di qualche secondo il gruppo principale (il danese Kasper Asgreen ha ...

Giro di California 2019 : Kasper Asgreen vince la seconda tappa. Il danese batte sullo strappo finale Tejay van Garderen e Gianni Moscon : Grande vittoria di Kasper Asgreen nella seconda tappa del Giro di California 2019. Il 24enne danese della Deceuninck-Quick Step, reduce dal secondo posto al Giro delle Fiandre, ha saputo fare la differenza sul duro percorso odierno, andando più volte all’attacco e poi imponendosi nettamente sullo strappo finale verso il traguardo di South Lake Tahoe, battendo lo statunitense Tejay van Garderen, che diventa il nuovo leader. Al terzo posto si ...

Ciclismo - Peter Sagan torna al successo al Giro di California : Dopo quasi quattro mesi di digiuno Peter Sagan è tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Il fuoriclasse della Bora Hansgrohe ha ripreso a correre al Giro di California, la gara del World Tour che si disputa in contemporanea alla prima settimana del Giro d’Italia. Sagan non ha trovato un lotto di avversari di grande valore tecnico ed ha conquistato il successo nella tappa inaugurale di Sacramento, ennesima vittoria nella corsa ...

Giro di California – Peter Sagan super : sua la prima tappa a Sacramento : Peter Sagan si è aggiudicato in volata la prima tappa del Giro di California: splendido successo per lo sloveno della Bora-Hansgrohe Il tre volte campione del mondo, Peter Sagan, vince in volata la prima tappa del Giro della California, Sacramento-Sacramento di 143 km. Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha preceduto sul traguardo l’americano Travis McCabe e il tedesco Maximilian Walscheid (Sunweb). La prossima tappa sarà la Rancho ...

Giro di California 2019 : attesa per il rientro di Peter Sagan - Gianni Moscon in cerca di risposte da capitano del Team INEOS : Nel fine settimana dedicato alla partenza del Giro d’Italia, prenderà il via anche un altro importante appuntamento del calendario ciclistico internazionale, ovvero il Giro di California 2019. La corsa a tappe che si svolge sul suolo statunitense si aprirà domenica 12 maggio a Sacramento e si concluderà a Pasadena sabato 18 maggio, per un totale di sette frazioni. Il percorso si presenterà leggermente rinnovato, con l’eliminazione ...

Giro di California 2019 : tutti i 10 italiani al via. Torna in gara Gianni Moscon : Non solo Giro d’Italia: come accaduto nelle ultime stagioni il circuito World Tour si sdoppia e, oltre ad affrontare il primo grande Giro dell’anno, si sposta anche in terra statunitense, dove c’è il Giro di California. Tanti dei corridori assenti nel Bel Paese sono volati Oltreoceano, molti di loro saranno concentrati sulla seconda parte di quest’anno, quella che porta a Tour e Vuelta. Andiamo a scoprire i corridori ...

Giro di California 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Non solo Giro d’Italia: il calendario del ciclismo internazionale, come accaduto nelle ultime stagioni, non resta incentrato solo sulla Corsa Rosa. Ci si sposta anche verso gli Stati Uniti, con corridori del calibro di Peter Sagan che si concentreranno su una breve corsa a tappe ma molto interessante come il Giro di California, in programma dal 12 al 18 maggio. Andiamo a scoprire le date di tutte le frazioni, diretta TV prevista su ...