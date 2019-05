Giornata Europea dell’Obesità | un adolescente italiano su 5 non fa sport

Golf - European Tour 2019 : un terzetto al comando del Volvo China Open dopo la prima Giornata - molto indietro gli italiani : prima giornata decisamente negativa per la spedizione azzurra al Volvo China Open 2019, torneo dello European Tour che si disputa sul par 72 del Genzon Golf Course di Shenzhen, in Cina. La classifica provvisoria dopo le prime diciotto buche vede al comando con lo score di -7 un terzetto composto dallo statunitense David Lipsky, uno dei giocatori più continui in questa prima parte di stagione come dimostra la nona posizione nella Race to Dubai, ...

Giornata Europea del gelato artigianale. Bortolot : 'Nell'Unione europea - il settore dei gelati impiega circa 300.000 posti di lavoro - in ... : ... incredibilmente affascinante, lascia intuire quante siano le possibilità offerte dal mondo del gelato Artigianale: ricercare gusti sempre nuovi e sorprendenti è infatti possibile, ma è anche vero ...

Giornata mondiale dell’acqua : l’Agenzia Spaziale Europea mostra come tutelarla [VIDEO] : In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, un video dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mostra tutti i modi in cui lo spazio può aiutare a tutelarla e a raggiungere la sfida globale lanciata dall’ONU, cioè più acqua per tutti entro il 2030. Il video mostra come i satelliti che osservano la Terra monitorano le nostre preziose risorse idriche, e come possono aiutarci a localizzare e controllare le fonti d’acqua dolce ...

Food : al via Giornata Europea del gelato artigianale : Roma, 18 mar. (Labitalia) - Domenica 24 marzo tutti i gelatieri d’Europa si uniranno per celebrar[...]