Giornata contro l’omo-transfobia | liberi di essere e di amare senza paura

Da The L Word a The Fosters - 5 serie a tema LGBTQ da (ri)scoprire nella Giornata mondiale contro l’omotransfobia : Dopo una lunga battaglia da parte della comunità LGBTQ, il 17 maggio del 1990 l'OMS ha finalmente depennato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, arrivando a definirla una variante del comportamento umano. A distanza di tanti anni la data resta ancora fondamentale per la comunità, al punto che proprio il 17 maggio si celebra la giornata mondiale contro l'omotransfobia. La strada per una piena accettazione e non-discriminazione è ...

Giornata Mondiale contro l’Ipertensione : un nuovo stile di vita contro la pressione alta : Tra gli ipertesi d’Europa, in Germania e Spagna si registra una maggiore propensione a prendersi cura attivamente della propria condizione rispetto al Regno Unito. Nei primi due Paesi, infatti, sono rispettivamente il 78% e il 72% gli ipertesi con una maggiore propensione a gestire autonomamente la propria condizione, adattando anche il comportamento, contro il 69% del Regno Unito. Gli ipertesi di Italia e Francia, invece, sono i meno disposti a ...

Giornata contro l’omofobia - se in Italia vince l’odio : «Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Frocio, fai schifo». Questa è solo una delle offese con cui le persone omosessuali convivono. «Lesbica, sei un uomo o una donna?». In Italia accade quotidianamente, e quando non ...

Probabili formazioni Serie A - 37^ Giornata : Ronaldo contro Zapata preannunciano spettacolo : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per la 37^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di salvezza e qualificazione in Champions League. Si inizia con la partita tra Udinese e Spal, calcio d’inizio previsto per le 15 di sabato. Poi è il turno del fondamentale scontro salvezza tra Genoa e Cagliari, in serata la Roma sul campo del Sassuolo. Nel lunch match della domenica la ...

Perché oggi è la Giornata mondiale contro l’omofobia : Un pride a El Salvador (foto: MARVIN RECINOS/AFP/Getty Images) Tim Cook, ceo di Apple, ha fatto coming out nel 2014. “Sono orgoglioso di essere gay e considero la mia omosessualità uno dei più grandi doni che Dio mi abbia fatto”, ha scritto all’epoca in un editoriale su Bloomberg in cui dichiarava la sua scelta. Le sue dichiarazioni sono state universalmente viste come un atto di coraggio: prima di lui, nessun amministratore delegato di ...

Giornata internazionale contro l’omofobia : la storia di Stefano : Stefano ha 37 anni, è un digital content creator e vive a Milano. Era un adolescente in lotta con se stesso: non riusciva ad accettare la propria omosessualità. Ha subito il bullismo e ha sofferto di disordini alimentari. Dopo anni di dolore, oggi vive finalmente una vita appagante e, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, il 17 maggio, ci ha raccontato come è riuscito a raggiungere quella serenità che non trovava. Mi sono ...

Giornata mondiale contro l’omofobia - Vladimir Luxuria posta una foto di Vladimiro : “Mai dimenticare chi ero ieri” : Attualità Luxuria contro Irama, lancia un appello alle radio: “Non fare ascoltare il pezzo dove canta di voler ‘fare a pugni con un trans'” di Giuseppe Candela “Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e ...

Allegri-Agnelli - il giallo della cena : Giornata di misteri in casa Juve - poi l’atteso incontro : incontro Allegri-Agnelli – Sono ore caldissime in casa Juventus, si decide il futuro per la panchina della prossima stagione. Sta per andare in archivio la stagione dei bianconeri, lo scudetto è stato vinto con largo anticipo e merito mentre è tanta la delusione in Champions League ma anche in Coppa Italia. Tutti i dettagli sulla giornata di ieri come riporta la rosea. Andrea Agnelli è arrivato in sede molto presto mentre Allegri ...

Snooker - Mondiali Sheffield 2019 : Judd Trump ipoteca il titolo nella prima Giornata della finale contro John Higgins : La rivincita della finale del Mondiale 2011 di Snooker, che allora vide la vittoria dello scozzese John Higgins sull’inglese Judd Trump, potrebbe avere, otto anni dopo, un finale diverso: dopo la prima giornata dell’atto conclusivo della rassegna iridata del 2019 infatti è Trump ad aver messo le mani sulla vittoria finale. A Sheffield si gioca sulla distanza dei 35 frames (vince prima chi ne conquista 18), ed al termine della seconda ...

Incontro Raiola-ADL-Insigne : la decisione di Lorenzo! I dettagli della Giornata : Lorenzo Insigne caso rientrato Lorenzo Insigne ha confermato di volere restare a Napoli. Questa mattina c’è stato l’Incontro chiarificatore in cui erano presenti De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, Raiola e lo stesso capitano del Napoli. Il capitano ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro con il Napoli e la società non ha alcuna intenzione di cederlo. I dettagli della giornata sono riportati dal sito ufficiale di ...

Giornata della libertà di stampa : giornalisti molisani in piazza contro la crisi dell'editoria : La manifestazione, promossa dall'Odg regionale, in programma il 3 maggio a Campobasso, in piazza Municipio CAMPOBASSO. crisi dell'editoria, giornalisti molisani in piazza, a difesa della libertà di ...

Tumore ovarico - l’8 maggio è la Giornata Mondiale : Bologna si illumina di azzurro contro il killer silenzioso : Quasi 50 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce ...

Pronostici Serie B/ Scommesse - quote : granata favoriti contro l'Ascoli - 35Giornata - : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse fissate dalla nostra redazione per le partite della 35giornata del campionato cadetto, 27-28 aprile 2019.

Premier League - il programma della 36^ Giornata : prosegue il duello in testa - Sarri contro i Red Devils : Nel fine settimana tornano le emozioni della Premier League, con le gare valide per la 36^ giornata. Turno che può risultare decisivo per molti verdetti (lotta per il titolo, qualificazione alle coppe europee e permanenza in Premier League). Ecco il programma della 36^ giornata.Premier League, 36^ giornata: si comincia con Liverpool-HuddersfieldLa prima gara in programma per questo turno di campionato è Liverpool-Huddersfield. I Reds, dopo ...