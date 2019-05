TelevideoRai101 : Giornata antiomofobia,Colle:uguaglianza - enrico_farda : Mi consentite un tweet non politico per augurare a tutte le mamme una felice giornata festiva? Auguro alle mamme di… -

La 13mamondiale contro omofobia, difobia e transfobia è "occasione per riaffermare la centralità del principio disancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali Ue". Così il presidente Mattarella,che ricorda gli "inammissibili e dolorosi episodi di aggressività e intolleranza"."Denuncia e lotta siano impegno deciso e costante per le istituzioni e per ciascuno di noi", In oltre 65 Paesi i rapporti tra persone dello stesso sesso sono reato e in 8 di questi è prevista la pena di morte.(Di venerdì 17 maggio 2019)