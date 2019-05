Giorgia Meloni | rivoluzione nel centrodestra | Fratelli d' Italia pronta ad allargare

Marco Bertolini - il generale candidato con Giorgia Meloni : "Soluzione militare contro l'immigrazione" : generale, oltre la frontiera ci sta la Merkel crucca e cancelliera. E poi Juncker che ammaina la bandiera, dopo cinque anni e mille sbagli, se la dà a gambe come i conigli... Si potrebbero fischiettare a mo' di una canzone le imminenti elezioni europee. Chiedendoci se ai posti di comando vogliamo de

Giorgia Meloni a caccia di voti tra selfie - ambizione e pecorino : Una campagna elettorale frenetica, che mescola social e tradizione, tormentoni virali come le zucchine di mare e solide cene di finanziamento. Per fare di Fratelli d'Italia il socio decisivo della Lega. Al posto dei Cinque stelle e di quel «comunista» (parole sue) di Di Maio Giorgia Meloni è diventata lady rabbia " La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ha capito nulla "

Giorgia Meloni a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il voto a Fdl può cambiare l'Italia» L'intervista integrale : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni a Leggo - l'intervista integrale : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambia : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni - il colpo a Matteo Salvini : chi strappa alla Lega. E Daniela Santanchè... : Sarebbe in corso un esodo dalla Lega di Matteo Salvini a Fratelli d'Italia. Gianpaolo Natali, consigliere comunale, ha già fatto il trasloco, ha annunciato Daniela Santanchè durante un comizio a Brescia. E non sarà il solo: "Altri consiglieri lo seguiranno". Anche se il Carroccio smentisce. "Quando

Giorgia Meloni a Leggo - l'intervista integrale : «Un voto per cambiare l'Italia. Punto ad essere la seconda forza del centrodestra» : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni a Leggo : «Un voto per cambiare l'Italia. Punto ad essere la seconda forza del centrodestra» : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Giorgia Meloni a Tagadà sfida Tiziana Panella : "Ong - un lavoro illegale. Mia figlia su un barcone?" : Immigrazione, uno dei temi più caldi in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio. Se ne parla a Tagadà, il programma di Tiziana Panella su La7, con Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia mette nel mirino le Ong e quella che definisce la loro attività illegale: "Il diritto del mare

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forze del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Matrix : stasera l'intervista a Luigi di Maio e Giorgia Meloni : Nuovo appuntamento con Matrix. stasera spazio alle interviste al vicepremier Luigi di Maio e Giorgia Meloni e al reportage esclusivo sul neo - populismo dell'Est Europa.

Giorgia Meloni - il colpo sinistro a Matteo Salvini : "M5s? Finalmente lo ha capito anche lui" : Nell'ultima polemica di una lunghissima lista tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si inserisce di prepotenza Giorgia Meloni. La questione è relativa alle schermaglie tra i due leader, con il vicepremier leghista che rimprovera ai pentastellati i troppi ammiccamenti al Pd e con quello grillino che ris

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Luigi Di Maio - Giorgia Meloni - Carlo Calenda : Nel nuovo appuntamento di Stasera si parlerà delle proteste nelle periferie e delle polemiche del salone del libro di Torino.