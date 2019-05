Gianni De Michelis e Venezia

Gianni De Michelis - una volta gli ho scroccato un viaggio sull’aereo presidenziale (ma solo andata) : Abitavo in via Lanzone, niente di lussuoso, una casa di ringhiera (Peter Gomez abitava al secondo piano) e ci sono passati un po’ tutti: Elio Fiorucci quando non era in giro a fare scouting per il mondo, quelli che poi sarebbero diventati le archistar Antonio Citterio e Matteo Thun, l’editore Alberto Rusconi, Chiara Beria d’Argentine, Marta Marzotto, Enrico Minoli, Andrea Zanussi, Matteo Zoppas, Leonardo Mondadori, Giuseppe Gazzoni (il re ...

Morto a 78 anni Gianni De Michelis - ministro con Craxi e Andreotti : C'è una frase bellissima di Gianni De Michelis. Questa: «Sono passato dal pregiudizio negativo al pregiudizio positivo. Passava uno in motoretta e gridava: "Ladro!...

Addio a Gianni De Michelis : il Falstaff veneziano appassionato di feste - Europa e politica : Nessun altro personaggio come Gianni De Michelis, scomparso ieri all’età di 78 anni a Venezia, ha incarnato nel mondo politico il vitalismo degli Anni Ottanta, una caratteristica del nuovo corso socialista che segnò il costume in quella stagione. Scrisse il francese “Le Monde”: «Il Falstaff veneziano va a dormire all’ora del lattaio», cioè all’alba...

Gianni De Michelis è morto : fu ministro dal 1980 al 1992 : L'ex parlamentare e ministro Gianni De Michelis è morto all'età di 78 anni. Secondo fonti vicine alla sua famiglia si è spento questa notte. È stato presente sulla scena politica italiana per decenni: deputato socialista dal 1979 al 1993, poi segretario del Nuovo Psi dal 2001 al 2007, con cui è stato deputato fino al 2006, è stato anche europarlamentare fino al 2009, ma soprattutto ha ricoperto numerosi incarichi di governo.De Michelis, ...

Morto a 78 anni Gianni De Michelis - ministro con Craxi e Andreotti : C'è una frase bellissima di Gianni De Michelis. Questa: «Sono passato dal pregiudizio negativo al pregiudizio positivo. Passava uno in motoretta e gridava: "Ladro!...

Gianni De Michelis morto - Mattarella : “Ha consolidato il ruolo internazionale del Paese”. Il cordoglio del mondo socialista : “Scompare uno dei protagonisti della attività di governo dell’ultima parte del Novecento. Intelligente e appassionato esponente della causa socialista ha segnato con la sua azione una significativa stagione della politica estera del nostro Paese, nella fase che faceva seguito al venir meno del contrasto est/ovest”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato così la morte di Gianni De Michelis, vice-segretario ...

Morto Gianni De Michelis - ex ministro degli Esteri e deputato socialista : aveva 78 anni : Dal 1976 al 1993 deputato socialista, più volte ministro e protagonista della Prima Repubblica, si è spento all'età di 78 anni. Nato a Venezia il 26 novembre 1940, laureato in Chimica industriale, De Michelis è stato docente universitario. Da ministro degli Esteri ha firmato per l'Italia il Trattato di Maastricht.

Basket : è morto Gianni De Michelis - presidente di Lega negli Anni ’80 e ’90 e tra i fondatori dell’ULEB : All’età di 78 Anni, nella notte, è morto GiAnni De Michelis, uno dei volti più conosciuti della Prima Repubblica, oltre a essere tra gli uomini che più si impegnarono per la causa di Bettino Craxi all’interno del Partito socialista. Fu inoltre ministro per diverse volte e vicepresidente del Consiglio dei Ministri nella breve stagione del governo De Mita, sul finire degli Anni ’80. A De Michelis non sono Legate soltanto le ...

Gianni De Michelis - tangenti e condanne del doge di Venezia. Messo spalle al muro dai verbali della sua segretaria : “Gianni vieni con noialtri a pescar, perchè ne manca solo el verme!”. In un pomeriggio di più di un quarto di secolo fa, i veneziani imbufaliti con il loro ex ministro diventato uno degli embemi delle ruberie della Prima Repubblica, si accalcarono in piazza San Marco, sotto l’ala delle Procuratie. In uno dei piani alti, nell’ufficio dell’allora sostituto procuratore Carlo Nordio, il magistrato che stava indagando sulla Mani ...

È morto Gianni De Michelis - figura simbolo della Prima repubblica : Gianni De Michelis con Raffaella Carrà nel 1990 (foto: Getty Images) Esponente di spicco del Partito socialista italiano, pluriministro, figura chiave e simbolo della Prima repubblica, eroe degli anni Ottanta e uomo di grande cultura. Con la morte, venerdì notte, di Gianni De Michelis (78 anni) si chiude una pagina decisiva per la storia nazionale, e si rimescolano ricordi che ci costringono a riflettere sulla traiettoria nazionale, sulle strade ...

Gianni De Michelis - addio all'ex ministro - aveva 78 anni. FOTO : Gianni De Michelis, addio all'ex ministro, aveva 78 anni. FOTO Nome storico dei socialisti italiani, era malato da tempo. Deputato dal 1976 al 1993, è stato più volte ministro e ed è stato vicepresidente del Consiglio con De Mita Parole chiave: ...

Gianni De Michelis morto - la sua vita in 15 scatti tra ministeri e discoteche : da Craxi alle notti della movida romagnola : Accanto a Bettino Craxi e con suo figlio Bobo, ma pure insieme alle ragazze del Drive In e al Bandiera Gialla nelle notti sfrenate della movida romagnola. Gianni De Michelis, morto l’11 maggio a 78 anni dopo una lunga malattia, è stato un simbolo della politica italiana nella Prima Repubblica e anche della Milano da bere degli Anni Ottanta. Ministro degli Esteri e delle Partecipazioni statali fece parte di diversi governi ...

Morto nella notte il socialista Gianni De Michelis. Stefania Craxi : “Leale con mio padre in buona e cattiva sorte” : E' Morto nella notte l'ex esponente socialista Gianni De Michelis. Nato il 26 novembre 1940, aveva 78 anni. De Michelis è stato deputato del Psi dal 1976 al 1993 e ministro in vari governi dal 1980 al 1992. Dal 2001 al 2007 ha ricoperto l'incarico di segretario nazionale del Nuovo Psi. Era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Venezia, in quanto non riusciva piu' ad alimentarsi. "Ero stato a trovarlo a casa l'ultima volta una quindicina ...

Morto Gianni De Michelis : carriera e biografia. Quanti anni aveva : Morto Gianni De Michelis: carriera e biografia. Quanti anni aveva Gianni De Michelis, tra i più esponenti rappresentanti del Partito Socialista, è stato uno degli uomini-simbolo della Prima Repubblica. Nato a Venezia, ha avuto una lunga carriera politica, è Morto nella notte l’11 maggio 2019 all’età di 78 anni dopo un lungo periodo di malattia. Morto Gianni De Michelis, laureato in chimica e già docente universitario De ...