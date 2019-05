Getano Arena e Erica Piamonte del GF 2019 | riscoppia la passione

lanostratv

(Di venerdì 17 maggio 2019) Gaetanodel Grande Fratello di Barbara d’Urso si sono riavvicinati La scorsa settimanae Gaetanodel GF 16 si erano molto avvicinati. Successivamente il giovane inquilino della casa più spiata dagli italiani ha deciso di tirarsi indietro nei confronti di quest’ultima, mandandola così in crisi. Ma non è finita qua perchè poi il ragazzo è stato sgridato da Barbara d’Urso Lunedì scorso per aver mancato di rispetto alla ragazza, facendo delle rivelazioni sul suo conto davvero poco carine. Tuttavia i due, nonostante ciò, sono riusciti a chiarirsi nelle ultime ore. Difatti Gaetano edel Grande Fratello, parlando a tu per tu poco fa nella camera da letto della dimora ‘gieffina’, si sono scambiati un appassionante bacio, mostrando ai telespettatori di provare una forte attrazione l’uno per l’altra. Che i ragazzi ...