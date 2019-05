Germán Pezzella | il difensore argentino è ormai un punto fermo

lanotiziasportiva

(Di venerdì 17 maggio 2019)si èconquistato la fiducia di tutti dopo che nel 2017 arrivò in viola, chiudendo l’esperienza con il Betis, riuscendo a diventarne il capitano nel giro di un paio di stagioni; anche in nazionale il suo apporto è diventato imprescindibile.Calcio, Storie, Sudamerica,/ Ha dovuto suo malgrado saltare il Mondiale di Russia ma per la Copa America, prossima alla partenza, sarà abile e arruolato potendo contribuire a rendere la difesa albiceleste meno perforabile rispetto agli ultimi tempi.La fascia di capitano nella Fiorentina, dove attualmente milita, l’ha ereditata dopo la scomparsa del povero Davide Astori riuscendo a dare maggiore solidità a tutta la linea difensiva.Inizia a giocare nell’Olimpo prima di essere prelevato dal settore giovanile del River Plate a 14 anni. Visti i buoni risultati fu convocato nella formazione ...

