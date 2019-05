George Soros | manina sulle elezioni? Versa 200mila euro a +Europa di Emma Bonino

Quando il re dei sovranisti Viktor Orban si faceva finanziare da George Soros : Il primo ministro ungherese Viktor Orban (foto: Pier Marco Tacca/Getty Images) Queste elezioni europee si sono trasformate in una specie di derby tra il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro ungherese Viktor Orban. O meglio ancora, tra l’idea di un’Unione europea forte, aperta e con sempre maggiori poteri – promossa dal primo – e quella di un blocco sovranista, più vicino alla Russia che agli Stati Uniti, dove gli ...

George Soros - la sua manina dietro alla censura su Facebook delle pagine pro Lega e M5s? : La chiusura di 23 pagine su Facebook accusate di diffondere notizie false su vaccini e immigrazione porta dietro di sé la spinta del finanziere George Soros. La decisione dei responsabili del social network è arrivata dopo la pioggia di segnalazioni di Avaaz, ong con sede a New York con una chiara p

Quali di queste affermazioni su George Soros sono bufale? : George Soros è, senza ombra di dubbio, il personaggio pubblico che nel corso degli anni è finito vittima del maggior numero di bufale online: per le destre e i movimenti nazionalisti in giro per il mondo è diventato l’ideale capro espiatorio di un’innumerevole quantità di nefandezze, il più delle volte totalmente infondate. Ciò non toglie che il suo potere, la ricchezza e il coinvolgimento in vicende economiche e sociali in giro per ...

Emma Bonino prima incassa i soldi di George Soros poi passa all'attacco : 'Serve lo ius soli' : Poteva mancare Emma Bonino , leader della +Europa finanziata da George Soros , a sostenere lo ius soli? Ovviamente no. Lo fa in un'intervista rilasciata al sito di Michele Santoro , in cui afferma: '...

Emma Bonino prima incassa i soldi di George Soros poi passa all'attacco : "Serve lo ius soli" : Poteva mancare Emma Bonino, leader della +Europa finanziata da George Soros, a sostenere lo ius soli? Ovviamente no. Lo fa in un'intervista rilasciata al sito di Michele Santoro, in cui afferma: "La cittadinanza? Non dovrebbe essere il regalo del Principe, ma essere un diritto. Aiuta ordine, sicurez

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : 'Tenetevi i soldi degli usurai' : ... che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e contrarissime alla politica dei porti chiusi. E un commento ...

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : "Tenetevi i soldi degli usurai" : Toh che caso: George Soros ha finanziato con 200mila euro +Europa, il partito guidato da Emma Bonino. Un finanziamento che va ad infittire i sospetti sul magnate, che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e