Genova | insegue il ladro del negozio ma sbanda con la moto e finisce contro un blocco di

(Di venerdì 17 maggio 2019) Quando ha sentito gridare al, è salito sulla suae si è messo all’inseguimento. Ma dopo poche decine di metri ha perso illlo del mezzo ed è finitoundi cemento. E’ così che Andrea Corsini, un meccanico di 25 anni, ha perso la vita ieri, nel tardo pomeriggio, in via Rivarolo a. Il giovane, secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia municipale e dalla polizia, aveva visto fuggire da undi scarpe e pelletteria una persona che aveva tentato un furto, inseguita da un dipendente che gridava “al”. Il 25enne, che lavora in una officina vicina alda cui era scappato il, capito cosa stava accadendo, è salito sullae si è messo all’inseguimento dele, secondo una prima ricostruzione dell’Ansa, nella concitazione del momento non abbia messo il casco. Dopo poche decine di metri, il ...

