Genitori iperprotettivi | cosa rischiano i bambini

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Cogliete i feedback di chi vi sta intornoDistinguete la paura dall’educazioneMollate un po’ la presaSiate consapevoli che la vita è imprevedibileMolte mamme e molti papà sononei confronti dei loro figli. Un atteggiamento che rischia spesso di creare conseguenze negative sul loro sviluppo. «Il pericolo principale che si corre è che inon crescano. Ciò può accadere sia se mamma e papà non li sostengono nelle loro istanze evolutive, sia se sono troppo apprensivi» avverte la dottoressa Stefania Andreoli, psicologa e psicoterapeuta. «Uno degli errori più frequenti che imolto protettivi tendono a commettere è sovrapporre i loro bisogni di tenere tutto sotto controllo alle esigenze dei piccoli, anziché riconoscerle come loro ansie. Un atteggiamento che non favorisce la naturale identificazione e, di conseguenza, il distacco dai loro figli che spesso si ...

MyryPass : RT @ro37015632: #QuartoGrado ma adesso non riprendiamo a citare LA NECESSITÀ CHE LA SCUOLA FACCIA...! Con quali strumenti? Insegnanti in tr… - ro37015632 : #QuartoGrado ma adesso non riprendiamo a citare LA NECESSITÀ CHE LA SCUOLA FACCIA...! Con quali strumenti? Insegnan… -