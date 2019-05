Game of Thrones | secondo noi Daenerys farà una brutta fine

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione diofuna. Quella che al termine della terza stagione diof, fuori dalle porte di Yuncai, veniva acclamata come Mhysa (madre, in antico ghiscariano) dagli schiavi liberati, si è trasformata in una distruttrice di città. Portando a termine quel “bruciateli tutti!” costato la vita al padre, il re pazzo Aerys Targaryen. Ed è per questo che,la redazione di Wired, troverà la morte nel prossimo e ultimo episodio diof.  Intanto, il quinto episodio, The bells. Una puntata in cui, come peraltro previsto dalla redazione di Wired, hanno trovato la morte diversi personaggi. Come Cersei e Jamie Lannister, seppelliti dalla furia distruttrice di Drogon. O il Mastino Sandor Clegane, gettatosi nel vuoto con il fratello Gregor. Ancora, Euron Greyjoy, ucciso dallo ...

