Game of Thrones | le foto ufficiali dell’episodio finale

(Di venerdì 17 maggio 2019) (: Helen Sloan/Hbo) ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione diofChe l’attesa per l’episodiodiofsia elevata non è un mistero. Sono infatti milioni i fan in tutto il mondo che aspettano di capire come si concluderà la saga di Westeros nella sesta puntata dell’ottava e ultima stagione che andrà in onda nella notte fra il 19 e il 20 maggio in contemporanea su Hbo, Sky Atlantic e Now Tv. A tanta attesa corrisponde però altrettanto mistero. Hbo, infatti, è attentissima a non rivelare più di tanto, anche perché dopo la catastrofica battaglia di Approdo del re tutto potrebbe accadere fra i protagonisti sopravvvissuti. Il trailer del sesto episodio, quindi, era già di per sé piuttosto criptico, con solo qualche immagine a illuminare la distruzione causata da Drogon sulla città reale. E anche le...

