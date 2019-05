Furti ai danni di impiantisti di Ispica Allarme Cna

Fidenza - candidato di Fratelli d’Italia vuole “più sicurezza”. Ma ha commesso 40 reati tra Furti - danni e incendi : ritirato : candidato con Fratelli d’Italia, voleva fare in modo che la sua città, Fidenza , in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che il candidato ha commesso , tra il 2005 e il 2009, quaranta reati . Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, ...

Presa la banda dei rom specializzata nei Furti in casa ai danni degli anziani : I carabinieri del comando provinciale di Ancona, infatti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, su richiesta della procura cittadina), nei confronti di quattro donne nomadi, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, in concorso, e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamentoGli uomini dell'Arma ...