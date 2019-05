Frosinone | resiste a rapina | stranieri la pestano e rubano telefono

ilgiornale

La donna ha cercato di evitare che i due malviventi le strappassero la borsetta dal braccio, ma questa inattesa reazione ha scatenato il brutale pestaggio: per lei 8 giorni di prognosi Violento tentativo di rapina commesso a Pisa da parte di due immigrati nei confronti di una donna, finita in ospedale per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima era appena scesa dal bus per far rientro a casa dopo una giornata di lavoro, quando è scattato l'agguato da parte dei malviventi. Quando ancora si trovava nel piazzale dove posteggiano i mezzi pubblici, in via Sandro Pertini, la donna è stata pedinata da due africani. Questi, di nazionalità nigeriana secondo quanto riportato dalla stampa locale, sono scattati verso di lei ed hanno tentato di strapparle con la forza la borsetta dal braccio. Immediata, e probabilmente inattesa, la reazione della ...