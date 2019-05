Frosinone - resiste a rapina : stranieri la pestano e rubano telefono : Federico Garau La donna ha cercato di evitare che i due malviventi le strappassero la borsetta dal braccio, ma questa inattesa reazione ha scatenato il brutale pestaggio: per lei 8 giorni di prognosi Violento tentativo di rapina commesso a Frosinone da parte di due stranieri nei confronti di una donna, finita in ospedale per le ferite riportate durante l'aggressione. La vittima era appena scesa dal bus per far rientro a casa dopo una ...