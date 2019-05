Formula 1 | Liberty Media non si ferma più | si lavora per un nuovo Gran Premio in Africa

Formula 1 - Rosberg fa chiarezza : “bannato per due Gp da Liberty Media? Vi racconto come stanno le cose” : Dopo le voci circolate circa una sanzione comminatagli da Liberty Media, Nico Rosberg ha provato a fare chiarezza Nico Rosberg non ha ricevuto alcun divieto di accesso al paddock di Formula 1 per due Gran Premi, bensì è stato solamente redarguito per il comportamento tenuto in Cina. photo4/Lapresse Prima della gara di Shanghai infatti, l’ex pilota della Mercedes aveva ceduto il suo pass ad un amico cameraman per accedere alla griglia ...

Formula 1 - Liberty Media valuta un nuovo format per le qualifiche : l’analisi di Mattia Binotto : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo format per le qualifiche proposto da Liberty Media Il format delle qualifiche potrebbe cambiare, passando dai tre turni attuali addirittura a quattro. E’ questa la proposta di Liberty Media, che aggiungerebbe una Q4 dove saranno otto i piloti a giocarsi la pole position, riducendo a quattro il numero degli eliminati per ogni sessione. photo4/Lapresse Una ...

Formula 1 - si infittiscono le trattative tra Liberty Media e i team per le regole del 2021 : la Ferrari però frena : Il team principal della Ferrari ha parlato delle trattative con Liberty Media per le regole del 2021, facendo luce su alcune criticità Il 2021 sembra lontano, ma per Liberty Media e le scuderie di Formula 1 è invece vicinissimo. Si sono infittite nelle ultime settimane le trattative tra le parti per il nuovo regolamento, che entrerà in vigore appunto tra due anni. photo4/Lapresse Già in occasione del Gp del Bahrain è avvenuta una prima ...