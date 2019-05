Fondi europei per il wifi gratis | ecco le 510 città italiane vincitrici

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sono 510 i comuni italiani che hanno vinto il secondo bando europeo per l’installazione di retigratuite negli spazi pubblici.4Eu è il nome del bando, giunto alla sua seconda chiamata, al quale hanno partecipato molti comuni italiani che fornirà, ai 510 vincitori, un voucher da 15mila euro per creare gli hotspot internet in luoghi pubblici come biblioteche, piazze o ospedali. L’Italia, assieme a Spagna e Germania, ha fatto registrare il più alto quantitativo di adesioni all’iniziativa europea, pertanto sono state premiate beneficiando del numero massimo di voucher messi a disposizione per ogni stato membro. Tutti i voucher disponibili sono stati esauriti in pochi minuti dall’apertura del bando. Il 98% dei voucher a disposizione sono stati assegnati nei 60 secondi successivi all’apertura del bando secondo il criterio “first-come, first-served”, ...

