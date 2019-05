Foggia | respinto il ricorso contro la penalizzazione

Foggia - ricorso respinto : restano i sei punti di penalizzazione : Dopo la decisione sul Palermo, il Collegio di Garanzia dello Sport si è espresso anche sulla questione Foggia, che aveva fatto ricorso contro la penalizzazione di 6 punti. ricorso respinto. La società pugliese non riceverà sconti, la penalizzazione rimane e conseguentemente anche la posizione in classifica, che significa retrocessione diretta. Salvo nuovi ribaltoni, i rossoneri non disputeranno i playout di Serie B contro la Salernitana, e ...