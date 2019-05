Fiumi di alcool per festeggiare la finale playoff | follia Derby County | il conto è

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) La squadra di Lampard ha festeggiato in un pub la vittoria sul Leeds, bevendo oltre duecento birre e brindando con vodka e tequila Una festa pazza, dove l’non è di certo mancato. Ilha festeggiato a proprio modo la vittoria sul Leeds, utile per qualificarsi allaper la promozione in Premier League, in programma il prossimo 27 maggio contro l’Aston Villa. In attesa di concentrarsi anima e corpo sulla sfida che vale una stagione, i giocatori di Lampard si sono riuniti in un pub dopo il successo sulla squadra di Bielsa, il “The Kings Head”, ordinando una quantità infinita di alcolici, costati ben 3.200 euro. Sui social è poi circolato lo scontrino della serata, su cui è stato possibile leggere: 65 shot di vodka Grey Goose, 54 Sambuca, 38 di tequila, 206 birre, 5 bottiglie di Prosecco, 53 gin tonic e 75 giri di Jägermeister oltre ad ...

