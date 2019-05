Fiorentina | il momento è più che delicato | interviene Della Valle

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il, più di quanto sembri. Lanon vince sul campo da una vita e, a due giornate dal termine del campionato, non è ancora matematicamente salva. Tutto ciò in un clima tutt’altro che tranquillo, con i tifosi ormai in guerra contro. Proprio il patron viola, per cercare di rasserenare l’ambiente, è stato in visita alla squadra durante l’allenamento odierno. C’è la delicatissima trasferta di Parma all’orizzonte e in questoserve spronare la squadra. Il presidentesocietà toscana ha pranzato con Montella e i calciatori dopo aver seguito la seduta all’interno del centro sportivo “Davide Astori”. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIETUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie AL'articolo, ilè più che: ...

AzrofE : @AntoVitiello se si batteva il frosinone, il bologna di inzaghi si faceva almeno un punto cn la fiorentina in casa.… - jorikxx : @SandroSca @anro_rossi @AndreaTottolo Parli come se stessi parlando della Fiorentina.. Dopo 8 anni e arrivato il mo… - AboutParma : #ATF e Curva Fiesole: “Tutti a Parma in un momento delicato. Da DDV provocazioni e falsità” -… -