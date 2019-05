Fiorello torna in Rai per 100 mila euro a puntata? Viale Mazzini | Cifra priva di

blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019) "In merito a indiscrezioni su progetti riguardanti, si precisa che al momento non esiste alcun accordo e che, pertanto, cifre, collocazioni di palinsesto e contenuti riportati sono privi di ogni fondamento". Con questa note ufficiale la Rai prova ad arginare la nuova polemica che la travolge in queste ore, dopo giorni di notizie riguardanti le tensioni interne tra l'ad Salini (in quota M5S) e il direttore di Rai1 De Santis (in quota Lega). Il riferimento è alle indiscrezioni sui costi del possibile ritorno sulla tv pubblica di, in predicato di diventare il volto di RaiPlay, con una presenza crossmediale tra tv (il lunedì in seconda serata?), radio, web e social: 100, 17a clip per il web.Intanto stamattina Salini, a quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe firmare il pacchetto di nomine della Corporate per poi comunicarlo al Consiglio di ...

