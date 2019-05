Fiorello | Se sto lontano dalla Rai un motivo ci sarà

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Alessandro Zoppo Mentre “La Stampa” rivela le cifre del suo ritorno in Rai (17mila euro ogni due minuti), lui ci scherza su: “Non ne prendo 17 ogni due minuti, ma 20 al minuto”è da giorni al centro dei rumors per un suo presunto ritorno in Rai. Lo showman siciliano sarebbe l’asso nella manica dell’ad Salini, che avrebbe pronto per lui un progetto da svilupparsi tra tv (nello slot di seconda serata del lunedì, al posto di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio), radio (con una trasmissione in onda una volta la settimana su Rai Radio 1) e web (come volto di RaiPlay, il portale multipiattaforma del servizio pubblico, con una striscia quotidiana dal lunedì al venerdì). La Stampa ha addirittura rivelato i costi di quest’operazione: Fiore guadagnerebbe 17mila euro per ogni clip di due minuti su RaiPlay, 100mila euro a puntata per il varietà di seconda serata e vari ...

