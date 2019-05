Fiorello graffia sul ritorno in Rai | «17 mila euro ogni due minuti? Ne voglio almeno il

davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2019)“Un motivo per cui io sto lontano dalla Rai dal 2011 ci sarà…“. Dopo essere finito su tutti i giornali per le indiscrezioni sul suoal servizio pubblico,dice la sua. E lo fa con un video pubblicato su Facebook in cui, tra una battuta e una ironica punzecchiatura, commenta proprio le notizie che lo vorrebbero ormai vicinissimo ad lauto un accordo con l’emittente di Viale Mazzini, di cui La Stampa si è azzardata a fornire delle ipotetiche cifre. Secondo il quotidiano torinese, per il suoin Rai – che prevederebbe un impegno sui fronti web, radio e tv (al posto di Fazio) – lo showman siciliano potrebbe percepire 17perclip di duesu RaiPlay, 100a puntata per uno spazio di seconda serata, più compensi extra per radio e il restante conteggiato a parte. Riprendendo queste indiscrezioni, ...